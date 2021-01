Gaby Spanic es criticada por excesivo uso de filtros: le llueven las burlas

Luego de su exitoso paso por Bailando con las Estrellas: Hungría, Gaby Spanic está de vuelta a su hogar y como siempre publicando en sus redes sociales casi a diario, maravillando a sus seguidores con su belleza pero también preocupando a un gran grupo debido al nivel de manipulación al que somete su rostro.

Fue un post reciente en particular el que levantó las sospechas de que está abusando de los filtros. "He vuelto, la verdadera Paola Bracho. Prepárense queriditosss. Se les va a caer la mandíbula , cuando me vean llegar , ya tengo mi cómplice @miguelsanromanrubio . A destruir a mi hermana Gemela" escribió al lado de la infame foto.

En la imagen, Gaby Spanic posa para un selfie con su rostro sonriendo y completamente maquillado, donde se nota el uso de filtros, algo que no pasó desapercibido ante sus millones de seguidores.

Comentaron mensajes como "Sos hermosa, bella, no uses tantos filtros". "No necesita tanto filtro bella mujer". "Un filtro más y purifica el agua". La actriz, de 47 años de edad, pareció no prestarle atención a este tipo de opiniones, no se molesto en responder ninguna de ellas.

Gaby Spanic prepara para este año una obra donde interpretará a su personaje de Paola Bracho, la recordada villana de La Usurpadora, con la que espera hacer reír a carcajadas a sus seguidores.

