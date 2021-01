Gloria Trevi se aplicó por error cera para depilar en el cabello en vez de decolorante dejando en shock a los fans

Gloria Trevi se ha caracterizado durante su carrera artística por tener un alma rebelde y auténtica, que no sigue modas sino que ella misma las impone. Pero recientemente protagonizó el mayor actor de rebeldía, pero por error, hecho que causó gracia en sus fanáticos.

En una reciente publicación en Instagram, mostró cómo quedaron sus cejas luego de confundir los productos de belleza que debía aplicarse para mantenerlas saludables, ya que se distrajo viendo una película en casa.

Gloria Trevi enamora con un mini vestido mostaza con bordado floral hecho por artesanos mexicanos Luce hermosa, radiante y juvenil

Gloria Trevi se aplica por error cera para depilar en el cabello y mostró el resultado en Instagram

"Cuando estás viendo una película y confundes un tratamiento de cejas y pestañas con el rímel", explicó en el video, mostrando entre risas cómo sus cejas habían quedado más gruesas de lo normal y con una forma no tan definida.

Junto con el video, agregó este comentario en el post, haciendo mención a otro episodio con su cabello que pudo haber terminado en desastre: "Me la bañé! Es que soy muy distraída🤣… un día fue PEOR!!! Me puse en la raíz de mi pelo el depilado de piernas, y en las piernas el decolorante… de puritita suerte sentí a tiempo el olor y me lavé el cabello antes de que se cayera!!! Ríanse de mí y conmigo un rato".

Horas después, ahora sí publicó otro video con sus cejas perfectamente arregladas, mostrándole a sus fans que ya la confusión había pasado y que se encontraba lista para dormir.

A sus 52 años, Gloria Trevi es una de las artistas más vigente en el mundo de la música, siempre cautivando al público con su rebeldía y canciones adictivas que inyectan energía a quien la escuche. El año nuevo 2021 lo recibió hermosa y elegante con un maxi vestido estampado en tonos marrones, de cuello halter y volantes, derrochando belleza a su paso.

Te recomendamos en video