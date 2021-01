Jane Krakowski celebra que el legado de Emily Dickinson llegue a nuevas generaciones

La familia Dickinson vuelve a la pantalla, ahora con la segunda temporada de la comedia original creada por Alena Smith y protagonizada por la nominada al Óscar y Globo de Oro Hailee Steinfeld como la legendaria escritora; además, de Jane Krakowski, quien hace el papel de Mrs. Dickinson.

La historia sigue a Emily Dickinson (Steinfeld) cuando es sacada de su vida literaria privada y empujada a a la vista del público, mientras lucha con la sensación de que la búsqueda de la fama podría ser un juego peligroso para ella.

La actriz Jane Krakowski adelantó cómo llega esta nueva temporada.

“Hay mucho crecimiento para todos los personajes, especialmente en la familia Dickinson. Emily está lidiando con que si se publicará o no sus escritos en el primer periódico de su ciudad. El mundo se abre a los Dickinson, pero mi personaje pasa por un momento complicado, con un vacío y le gustaría reavivar su relación con su marido. Siempre he sido fan de Emily Dickinson. Cuando tuve por primera vez el guión de Alena, me sorprendió un poco, porque comencé con un poema que conocía intrínsecamente de mi infancia. Y yo estaba, inmediatamente intrigada y dije: 'Quiero ser parte de esto'”.





La actriz estadounidense que hemos visto en Ally McBeal y Modern family señaló que la serie expone esos claroscuros de la famosa poeta, en una época donde las mujeres no disfrutaban de los mismos derechos que los varones.

“Mrs. Dickinson está tratando de mantener a Emily aferrada a la tradición y la convenciones sociales. Soy mamá, de un niño de nueve años. Creo que ser madre en la vida real me ha hecho cuestionar mucho cómo Mrs. Dickinson trata con Emily. Creo que no importa cuánto quieras presionar a tu hijo en cierta dirección, como madre, tienes un amor y una compasión por su hijo que es mayor que cualquier otro. Como madre de la joven poeta, también siento inquietudes que no consigo expresar con palabras, porque siempre ha vivido encerrada en unos márgenes impuestos por la sociedad”.

Añadió, “claro que la serie tiene mucha ficción, pero no se pierde la identidad de Emily. Hay una constante lucha ante una sociedad patriarcal. Mi personaje entiende que tiene una hija que no cree en eso en absoluto, y está luchando por su libertad”.

Jane Krakowski compartió cómo es su relación con la actriz Hailee Steinfeld.

“Me encanta trabajar con Hailee. No había trabajado con ella antes de trabajar en Dickinson. Ella es una mujer moderna increíble que está haciendo malabares en muchos aspectos de su brillante carrera. Ella es muy profesional, eso es lo que más admiro. También es muy divertido tenerla cerca y espero con ansias pasar más temporadas con ella”.

Por último, la actriz adelantó que ya están preparándose para la tercera temporada.

“Ante el éxito de la serie, ya estrenamos la segunda temporada y estamos haciendo la tercera. Entonces, ahora, vamos a seguir con este viaje durante muchos años. Alena (Smith) tiene una visión de lo que es Dickinson y lo que quiere de este retrato de la vida de Emily Dickinson. La segunda temporada la hicimos antes de la pandemia que golpeó al mundo. Me siento muy agradecida de que estemos por hacer la tercera temporada bajo las restricciones que impone el Covid, con suerte la vacuna nos llevará a todos a un lugar mucho mejor. Estoy agradecida de ser un parte de un programa que la gente puede ver mientras está en casa durante estos tiempos tan difíciles”.

Elenco

Hailee Steinfeld, Jane Krakowski, Anna Baryshnikov, Ella Hunt, Toby Huss y Adrian Blake Enscoe y Wiz Khalifa.

Se suman: Nick Kroll,Timothy Simons, Ayo Edebiri, Will Pullen, Finn Jones y Pico Alexander.

¿Cuándo y dónde verla?

10 capítulos que se transmiten todos los viernes, por Apple TV+

