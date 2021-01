Jennifer Lopez se desnuda y manda un mensaje de amor propio: " tú no puedes cambiar a nadie ... sólo puedes cambiarte a ti"

Jennifer Lopez estrenó su nuevo video In the morning, donde la vemos desnuda, presumiendo su marcado abdomen, y sólo portando una grandes alas de ángel.

https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/12/21/corona-brillas-nuevo-video-viral-la-mano-cerveza corona.html?fbclid=IwAR0RJtm1fbrNABM8bZnO37ENMBnTniXFJvdxR9PBrDFze_b1cFBoJOeL9nA

JLo de 51 años hizo hace alarde de su cuerpo en el video clip de casi tres minutos que se estrenó en Triller.

Universal Music

Universal Music



El tema In The Morning fue producido por Jackson Foote y Johnny Simpson, mientras que la composición tuvo varios participantes que ha encabezado ella misma, entre los que encontramos a Daniel Rondón, Jackson Foote, James Abrahart, Jeremy Dussolliet, Johnny Simpson, Patrick Ingunza y Tim Sommers.

Universal Music

Universal Music

En el clip también luce atuendos brillantes en tonos y plata y dorados, además de diferentes look mostrando su cabellera lacia y con rizos.

Universal Music

Universal Music

Universal Music

Jennifer Lopez también mostró su emoción en redes sociales, por el estreno del video de In The Morning, además explicó el mensaje que quiere mandar con esta canción.

La cantante escribió:

"Y amaba a un chico incluso más de lo que se amaba a sí misma … Estoy tan emocionada de que vean el video oficial de #InTheMorning. Está lleno de simbolismo sobre una relación oscura unilateral y la comprensión de que tú no puedes cambiar a nadie más … sólo puedes cambiarte a ti mismo. Haz crecer tus propias alas y alejate de cualquier persona o cosa que no valore realmente todo lo que tiene para ofrecer. #loveyourselffirst #saveyourself #keepevolving #keepgrowing #neversettleforlessthanyoudeserve #tattoo #linkinbio en @TRILLER exclusivamente las próximas 48 horas @jlobeauty".

Estilo de Jennifer Lopez

López ha explorado numerosos géneros musicales a lo largo de su carrera musical, lo que incluye, pop, pop latino, dance, R&B, hip hop, rock, funk, música house y salsa entre otros, a menudo, en colaboración con el compositor Cory Rooney.

Jennifer confesó que creció junto con el sonido del hip hop. Sus dos primeros álbumes incluyen funk, dance, música urbana, baladas, música sensual y música española. El lanzamiento de su tercer álbum de estudio, This is me… Then, fue cuando López intervino en nuevos estilos musicales, principalmente en música de los años 70.91​ El cuarto álbum, Rebirth exploró más hip hop y pop rock, con mayores usos de instrumentos de percusión. Su sexto y séptimo álbum de estudio, Brave y Love?, le profundizaron aunque más en el sentido de la música y el baile.

También te puede interesar: