Julián Figueroa responde a las acusaciones de su hermana de haberle robado la herencia de Joan Sebastian

Han pasado seis años de la muerte de Joan Sebastian y la disputa por su herencia sigue en pie. Su hija menor, Juliana Figueroa, ha utilizado las redes sociales para acusar a sus medios hermanos de haberse repartido los bienes sin tomarla en cuenta, lo que llevó a Julián Figueroa a responderle.

Los abogados de la familia se encuentran trabajando en la sucesión testamentaria, por lo que el tema de la herencia de 'El Rey del Jaripeo' está sonando nuevamente. Incluso, la joven aseguró que tiene algunas prendas que pertenecieron a su padre gracias a un trabajador del rancho que se las dio.

Julián Figueroa, hijo del también llamado 'Poeta del Pueblo', fue entrevistado en el programa 'De primera mano' sobre la situación y respondió a las acusaciones de su hermana.

"Lo único que te puedo decir es que es una niña preciosa que quiero muchísimo, siempre va a tener un lugar en mi corazón y jamás voy a decir nada malo de ella. El día que murió mi papá ella subió una foto y yo le dije: ‘Mi papá debería de estar muy orgulloso de ti’ y vi que me dejó de seguir, la verdad pues sí me lastimó, pero la seguí buscando porque son tonterías, cosas de Instagram, quería solucionarlo, es mi sangre y tiene un lugar en mi corazón, no tengo nada malo que decir de ella", expresó el cantante y compositor.

Además, Julián aseguró que Juliana tuvo un problema con una de sus hermanas, sin revelar el nombre, y que eso los distanció algún más: "Ella dice que yo la bloqueé y es verdad me asusté, ella tuvo un problema con una de mis hermanas, pero yo no, siempre le busco, le mando mensajes en su Instagram siempre le pongo: ‘Qué bonita".

¿Qué dijo Juliana?

La hija mejor de Joan Sebastian acusó a sus medios hermanos de no incluirla en la repartición de los bienes de su padre. El abogado del músico informó que la herencia aún no s ha repartido y los reclamos de Juliana se tratarían de las casas y objetos que el originario de Juliantla repartió en vida.

"Los que se quedaron con todo fueron mis hermanos, se repartieron relojes, lentes, camionetas, todo entre ellos y yo no he recibido ni una calceta. Si yo tengo dos camisas, dos sacos y un par de zapatos de mi papá es porque un señor guardó esas cosas en el rancho y me dijo: ‘Juliana, yo sé que a ti no te van a dar nada, llévate eso por favor’ ¿Pueden creer eso? Si yo tengo cosas de mi papá es porque alguien más me lo dio, no mi familia", expresó Juliana.