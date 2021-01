Así lucía Rafael Amaya en “Amar otra vez”, la primera telenovela que antagonizó

Aunque Rafael Amaya demostró desde su debut en el año 2000 que tenía todo para triunfar en el mundo del espectáculo mexicano, el actor no obtuvo la oportunidad para encarnar un papel antagónico en un melodrama sino hasta cuatro años después, cuando se ganó su primer rol como villano en la telenovela Amar otra vez.

Para muchos, el sonorense será eternamente ‘El Señor de los Cielos’, pero esta producción de Lucero Suárez fue de las primeras en permitirle exhibir a lo grande que, más allá de su atractivo físico indiscutible, su carisma y una disciplina admirable, poseía un gran talento para actuar y unas ganas inmensas de conquistar al mundo entero con sus habilidades histriónicas.

Karem Guedimin, la amiga de Rafael Amaya que ayudó a salvarlo La mánager del actor fue una de las personas involucradas en el plan para rescatarlo de la espiral de destrucción en la que se encontraba inmerso.

El primer papel antagónico de Rafael Amaya

En el año 2004, Rafael Amaya acaparó por completo la atención de los televidentes gracias a su impecable personificación de ‘Fernando Castañeda Eslava’ en la telenovela Amar otra vez, una exitosa historia que encabezó junto a Irán Castillo y Valentino Lanús.

Captura video

Durante más de 100 episodios, el intérprete de entonces 27 años edad fue el antagonista de este teledrama de Televisa que narraba la historia de ‘Rocío Huertas’, una joven costurera que sueña con vestirse de blanco y caminar al altar con su novio ‘Fernando’, quien es hijo de su adorada madrina, ‘Balbina’, y se encuentra estudiando en la Ciudad de México mientras ella y la madre de él trabajan en el pueblo para ayudarlo a pagar los estudios y subsistir.

Captura video

El gran día no tarda en llegar para la pareja y ‘Rocío’ no cabe de la felicidad por estar tan cerca de cumplir su mayor anhelo junto al hombre que ha amado toda la vida, pero su dicha se empaña cuando ‘Fernando’ no llega a la boda, sino una terrible noticia: su amado murió.

Captura video

Captura video

Tras conocer el devastador suceso, el día más feliz de su vida se torna en uno de los más fatídicos pero sus desgracias no se detienen ahí pues, cuando va a la capital con el corazón desgarrado a investigar lo acontecido, se encontrará con una verdad que terminará por quebrarla: su prometido fingió su propia muerte para casarse con la hija de su jefe.

Destruida pero sin intenciones de echarse a morir, se quedará en la capital confeccionando sus preciosos diseños para salir adelante y la vida le presentará una oportunidad para amar otra vez con un joven llamado ‘Daniel’, con quien vivirá un romance sincero que no estará libre de obstáculos en los que ‘Fernando’ y muchos otros personajes más estarán involucrados.

Gracias a su notable trabajo, empeño y talento que demostró en este melodrama, donde también actuaron estrellas como Vanessa Guzmán, Guillermo García Cantú, Margarita Magaña, Angélica María y Lourdes Munguía, el actor logró allanar aún más su camino hacia la cumbre de la fama.

De hecho, su desempeño rápidamente dio frutos pues además del reconocimiento del público, tras el final de la trama de inmediato consiguió un gran papel como protagonista en la célebre telenovela Las dos caras de Ana, historia que encabezó junto a la actriz Ana Layevska.

Posterior a eso, Rafael Amaya seguiría imparable ascendiendo en su carrera artística con participaciones en películas, programas y novelas como Alguien te mira(2010), La reina del sur (2011) y Hospital Central (2011), hasta ganarse el rol más emblemático de su carrera en una de las producciones más exitosas en todos los tiempos: el del ‘Aurelio Casillas’ en El Señor de los Cielos, narcoserie en la que fue protagonista desde 2013 hasta 2019, alcanzando un avasallante éxito como intérprete a nivel mundial.

Su salida del proyecto, no obstante, causó una gran polémica pues no solo partió del teledrama, sino que se esfumó también de la vida pública y las redes sociales sin dar explicaciones, haciendo de su paradero un verdadero misterio.

Durante meses, su vida fue una incógnita hasta que a finales del año pasado el actor reapareció para abrirse sobre la razón que lo había llevado a alejarse de los reflectores e incluso de sus seres queridos: su adicción a las drogas y el alcohol.

Por fortuna y gracias al incansable trabajo de su mánager, Karem Guedimin, su mejor amigo, Roberto Tapia, y su hermana, Fátima Amaya, el intérprete de ahora 43 años fue rescatado de esta espiral de destrucción en la que estaba sumergido y actualmente culminó su proceso de recuperación en la clínica de rehabilitación Baja del Sol de Julio César Chávez.

Y, pese a todo lo que ha atravesado para alcanzar el éxito más importante de su vida, el de su recuperación, Rafael Amaya está preparado para regresar a la televisión. “Por supuesto que sí. Este último año estuve sumergido en todo tipo de excesos y llevo veintitantos años trabajando como actor. Sí me afectó un poco la fama, la verdad, pero ahora ya empiezo con el pie derecho y con todos estos ángeles”, dijo en una entrevista en exclusiva a People En Español.

“No quiero volver a perder el amor que se me ha brindado y la fe que tengo ahorita. Hoy siento que tengo el control de mi vida en mis manos, tengo la paz en mis manos. Soy algo nuevo, volví a nacer. Quiero transmitirle esto a la gente. Mi pregunta es: ¿De qué manera puedo ayudar a la gente? Poniendo mi granito de arena con los medios, aprovechar ese alcance que tengo para transmitir cómo me salvaron la vida”, remató.

También te puede interesar: