Ricardo Montaner: 'Hoy en día tengo la familia que soñé, con todos los defectos del mundo'

Ricardo Montaner junto a sus hijos Eva Luna, Mau y Ricky; además de Camilo han pasado juntos gran parte de la pandemia, como resultado de su confinamiento ha sido el tema Amén que escribieron ante que terminara el año y que se ha convertido en un fenómeno musical.

La canción ha conmovido hasta las lágrimas a artistas como Ozuna, Marc Anthony, Alejandro Sanz, Sebastián Yatra y J Balvin.

La familia Montaner decidió mandar un mensaje de esperanza y alivio con su tema Amén, que en menos de un mes ya superó las 100 millones de reproducciones en YouTube.

J Balvin, Maluma y Camilo dominan las nominaciones a los Premios Lo Nuestro 2021

El cantautor venezolano celebra que la tecnología pueda reunir a su familia, a través de un Zoom, para compartir con la gente lo que están haciendo en la música.

“Amén es el primer sencillo de mi nuevo álbum que saldrá en marzo o abril se va a llamar igual. Hemos escrito por los menos ocho canciones entre todos nosotros, quiere decir que por supuesto seguimos colaborando entre todos; si me permiten -luego- hacer algo en los álbumes de ellos también lo haré. Nosotros queremos que la canción quede colgadita como un mensaje para que la gente se arrope con ella en el momento menos pensado y cuando más lo necesite”.



Publicidad



Mau añadió, “Amén ha sido de esas canciones que confirman que todo lo que vengo haciendo ha valido la pena. Mi hermano y yo hacemos un estilo de música que no necesariamente la gente juraría que tiene que ver con Dios. Creo que esta canción está tocando la vida de tanta gente, porque que todo lo que hemos preparado en privado se está haciendo público”.

Camilo, esposa de Eva Lua, que recibió la noticia de sus 11 nominaciones a los premios Lo Nuestro también habló sobre este momento.

“Amén tiene dos caras, uno personal y otro como mensaje de esperanza. Me siento muy emocionado, así como tener una súper medalla, al saber que ahora ya canté con Montaner y sí lo digo con orgullo”.

Mientras que Ricky reveló que no son la familia perfecta, pero han logrado hacer conexión más allá de lo espiritual.

“Como familia nunca hemos pretendido ser perfecta o que no tiene problemas, eso no quiere decir que esto del coronavirus no afectó a nuestra familia de una manera directa, pero la música es lo que nos unió a otros seres humanos”.

Al preguntarle a Ricardo Montaner su opinión sobre el género urbano respondió:

“Lo que suena hoy, no es más que una consecuencia del pop de los ochenta, porque la música pop evolucionada es lo que muchos llaman urbano. Pienso que encasillar los estilos es como una torpeza”, dijo Ricardo Montaner.

Vida color de rosa

Tanto Ricardo Montaner con Mau y Ricky señalaron que no son una familia perfecta que tiene una vida color de rosa, como muchos pudieran pensar.

"Yo queria tener una familia con una casa garnde en donde todos vivieramos, y de alguna manera con eso en la cabeza y conociendo a una persona como Marlene que también venía de una hermosísima familia de 4 hermanos, con esa idea podia hacerse realidad", confesó Montaner.

Agregó, "hoy en día tengio una familia, que sin ánimo de jactarme, es la familai que soñé y hasta me quedé corto, con todos los defectos del mundo, porque tenemso grietas o pequeñas rajaduras como cualquier familia normal, pero tenemso algo muy claro: Uno que Dios es nuestro centro, dos que nos amoamos y tres que sabemos que estamos conecatados. Cualquier tipo de problema que pudiera ocurrir a base de amor lo reconstruimos, si tuviera que dar un mensaje a toda la gente, es que recozcamos lo frágil que somos y seamos capaces de pedir perdón y perdonar".

Lo que viene

Mau y Ricky lanzará un proyecto con la marca Why este año, además siguen con la promoción de su más reciente disco.

Ricardo Montaner lanzará su álbum Amén en el primer semestre de año.

Eva Luna está grabando una serie y en febrero lanza un sencillo.

Camilo prepara algo especial para su primer aniversario de casado con Eva Luna.

¿Reality show familiar?

“Hay muchas cosas más que podemos contar como familia; lo que podemos llegar a impactar como familia es más grande que una canción. Poco a poco, se va acercando el momento para realizarla… Camilo podría ser como Kim Kardashian, a parte de su voz, también mueve el bote”, añadió Ricky en tono de broma.

Frases familiares

“Hoy en día tengo la familia que soñé, con todos los defectos del mundo, con grietas o pequeñas rajaduras, pero nos amamos”: Ricardo Montaner.

“Ellos han tenido un éxito increíble, del cual, no solamente me siento orgulloso, sino que me cuelgo para beneficio de mi propia carrera, el ejemplo es Amén”: Ricardo Montaner.

"El año pasado siento que fue emocionante para mí carrera. El proceso personal del 2020 me dio las herramientas para enfrentar el 2021 de una manera diferente. Recordarnos que estamos aquí no para contar nuestras historias, sino las de la gente a través de nuestras canciones": Ricky.

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: