Selena Gomez con blusa animal print y mini short de mezclilla descubre sus piernas en la tendencia del verano

Selena Gomez comenzó el 2021 por todo lo alto, filmando su nueva serie 'Only murders in the buiding' además de lanzar su línea de maquillaje y productos de cuidado para la piel, diversificando su carrera.

Pero la ex estrella de Disney Channel, de 28 años de edad, parece estar inmiscuida en otros proyectos, luego de compartir imágenes del set de filmación de una producción no revelada en Instagram el martes.

Se podía ver a Selena Gomez con un elegante jersey de cuello alto negro, intercambiando besos con su amado cachorro poddle, mientras pasaba el rato en su camerino. Para el breve clip, Selena colocó al perro dorado en su regazo y frotó tiernamente los lados de su cabeza.

Después de darle un poco de cariño a su perro, Selena se dirigió al set con una máscara gris sobre la boca y la nariz para protegerse contra el covid-19. Incluso un artículo de higiene médica luce fenomenal en la también cantante, quien ha creado tendencias en la moda desde sus inicios.

Más allá de sus múltiples caminatas sobre alfombras rojas, la intérprete de 'Naturally' ha posado para diversas revistas de moda, donde ha lucido desde elegante hasta sensual y atrevida como en la foto a continuación.

Selena Gomez dejó que sus tonificadas piernas fueran el centro de atención al ponerse una blusa manga larga transparente de estampado animal print combinada con unos mini shorts de mezclilla desgarrados.

Luciendo su cabellera rizada natural, la chica Disney impresionó al mostrar una faceta de ella que solo sus fans conocen desde hace pocos años, dejando en el olvido esa imagen de niña buena que se creó mientras trabajaba en el canal del ratón.

Además de su incursión en el negocio de maquillaje y participación en series, Selena Gomez también estrenará pronto la segunda temporada de su show de cocina en HBO Max, donde participarán varios invitados especiales y seguirá mejorando su habilidad delante de los fogones.

