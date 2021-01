Amber Heard pide a Walt Disney Studios que declare en contra de Johnny Depp

El caso Johnny Depp-Amber Heard sigue agitado. Un nuevo capítulo en la batalla legal entre los actores se ha abierto, con un nuevo protagonista que podría dar una declaración importante a favor de la intérprete de Mera en 'Aquaman'.

La actriz de 34 años, ex esposa de Depp, se está preparando para el próximo juicio en mayo, en el que es la acusada por difamación tras publicar un artículo sobre violencia de género en 'The Washington Post' en 2018. Su nueva maniobra para terminar de vencer legalmente a su ex, luego de sus constantes denuncias por maltrato, violencia doméstica y otros señalamientos.

En un informe de 'Deadline', se conoció que Amber Heard, a través de sus abogados, está buscando que Walt Disney Studios declare en contra de Johnny Depp. La intención de la actriz es que un portavoz cuente ante un juez detalles sobre la conducta del actor, específicamente durante las grabaciones de 'Piratas del Caribe: La Venganza de Salazar'.

La misión de Heard sería que un tercero revele "toda la información relativa a documentos y comunicaciones de cualquier naturaleza"; "incidente sobre uso de drogas y alcohol"; "cualquier incidente de violencia por parte de Johnny"; "cualquier desacuerdo que el actor haya tenido con los realizadores de 'Piratas del Caribe 5"; y "toda la información relacionada con todos los documentos y comunicaciones de cualquier naturaleza entre Disney y el señor Depp desde el 1 de enero de 2018 hasta el presente".

Además, han pedido que algún miembro de Walt Disney Motion Pictures Group emita una declaración en línea el próximo 18 de febrero.

Disney & LAPD Hauled Into Johnny Depp’s $50M Defamation Suit Against Amber Heard; Actor Wants Discovery Motion By ‘Aquaman’ Star Rejected https://t.co/l5T3UWnIuO — Deadline Hollywood (@DEADLINE) January 13, 2021

También acude a la policía de Los Ángeles

Amber Heard y sus abogados también pidieron colaboración al departamento de policía de Los Ángeles, para recopilar información para el caso.

Exactamente, solicitaron "todos los documentos y comunicaciones de cualquier naturaleza generados, enviados o recibidos en relación con las llamadas al 911 y con el edificio Eastern Columbia desde 21 de mayo de 2016 y que tengan vínculos con la señora Heard y con el señor Depp".

También pidieron documentos y contactos de cualquiera de los agentes de policía, abogados y otras personas que "actúen en nombre del señor Depp" desde la referida fecha.

Recientemente, un juez rechazó anular la demanda que hizo Amber Heard por difamación y 100 millones de dólares en contra de Johnny Depp, a quien le queda apelar ante una corte el veredicto en el caso de 'The Sun', medio de comunicación que lo tildó de "maltratador de esposas" y que le ganó en una corte un veredicto por presunta difamación. .