Andrea Legarreta siente un inmenso orgullo por su hija menor Nina Rubín, de 14 años, quien debutará el próximo 18 de enero como actriz juvenil en las pantallas de Televisa, formando parte del elenco de la telenovela Te acuerdas de mí, protagonizada por Fátima Molina y Gabriel Soto.

Ha crecido la expectativa sobre esta historia, ya que el público ha quedado fascinado con la química que muestran los protagonistas en los adelantos de la telenovela. Además, los espectadores consideran que Fátima Molina es una protagonista 'real': "Fátima Molina; una protagonista real! Como las personas reales!!!", escribió en Instagram el usuario @jlr20172017.

Andrea Legarreta luce elegante y casual en una falda lápiz con blusa de gasa roja Fue uno de sus looks más recientes en el programa Hoy

"¡¡Y mexicana, como debe ser!!! Siempre le dan prioridad a las extranjeras, y las mexicanas que están en su propio país las dejan para repartos, eso es una burla. Felicidades por elegir a Fatima Molina, mexicana!!!", agregó en otro mensaje el usuario @camila.andrade21.

Andrea Legarreta casi llora al entrevistar a su hija Nina por primera vez sobre su debut en Te acuerdas de mí

En los días previos al estreno de Te acuerdas de mí, los integrantes del elenco han visitado el programa Hoy para contar detalles de sus personajes, y no podía faltar Nina Rubín, hija de Andrea Legarreta, quien se estrena como actriz al interpretar a Faby, una niña índigo.

"No sabes lo feliz que estoy, para mí 'Te acuerdas de mí' es un regalo porque de llegar todos los días a trabajar con estos grandes actores, con mis compañeros, con mis directores, con los de la producción, ya aprendí mil cosas porque los estoy viendo trabajar, los analizo y todo lo que me enseñan, y cómo me apoyan, eso ya es un regalo porque Te acuerdas de mí se convirtió en mi escuela", sostuvo al ser abordada por Raúl Araiza sobre su experiencia en la telenovela.

Casi entre lágrimas, Andrea Legarreta escuchaba a su hija llena de orgullo, y le preguntó sobre su personaje en esta historia: "Faby es una niña increíble (…) lo padre de Faby es que toda su vida ha sido súper intelectual, inteligente, le encanta leer (…) y siempre ha sido así, desde que es una niña siempre ha vivido en esta burbuja de cristal, y cuando conoce a Eddie esa burbuja se rompe y se enamora, y es algo muy bonito para ella".

Andrea Legarreta muestra su cocina bohemia y chic mientras prepara un rico postre en casa Se mostró de lo más natural en un reciente video

Para esta entrevista, Nina Rubín demostró que heredó el buen gusto de su mamá al lucir un impecable vestido midi color chocolate estampado con rayas negras, dando una lección de elegancia a las más jóvenes.

"Fabi es una niña muy madura y no le importa lo que los demás opinen de ella", comentó la producción de la telenovela en el perfil de Instagram @teacuerdasof, creando todavía más expectativa en el público.

Te recomendamos en video