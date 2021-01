Ángela Aguilar posa con su caballo en un elegante vestido negro y estrena color de cabello

Es un nuevo año y para Ángela Aguilar esto significa un nuevo look para su colección. La cantante, hija de Pepe Aguilar, sorprendió a sus fanáticos al mostrar su reciente color de cabello, uno bastante llamativo.

"Pelo verde + Troyano = Felicidad" escribió la intérprete de La Chancla al lado de la foto donde debuta su nueva faceta. El corte bob ahora resalta con un verde pastel bubblegum. Decidió ponerse un elegante vestido negro de espalda descubierta, dejando que el color fuera la estrella.

Ángela Aguilar brilla en un vestido en transparencia azul de gran cola asimétrica con estampado de múltiples estrellas La cantante lució espectacular en un diseño que destaca su delgada cintura

Ángela Aguilar debuta su cabello verde posando con un elegante vestido negro frente a su caballo

Los comentarios de sus millones de usuarios no se hicieron esperar, con la inmensa mayoría enviando halagos y mensajes positivos para Ángela "Divinaaaa", "Eres hermosa" y "Verte me da vida".

Aunque no a todos les agradó este color de cabello, un usuario señaló que el cambio no le viene bien y se siente forzado. Esto, sin embargo, parece no afectar a la cantante quien ya está acostumbrada a dejar su creatividad fluir en cuanto a moda y belleza se refiere.

Con casi cinco millones de seguidores, Ángela Aguilar es una de las artistas más imitadas por la población joven. Se ha encargado de llevar la música regional mexicana a los millenials además de incorporar elementos de la cultura tradicional en piezas de ropa trendy y lujosas.

Con su último sencillo dominando en las listas de popularidad, el 2021 pudiera ser su año de consagración definitivo. Ya ha comentado sobre sus deseos de volver a presentarse en vivo, además de completar su nuevo disco contando con la ayuda de su padre y del resto de su familia.

Ángela Aguilar brilla en una extraordinaria confección mexicana: Un vestido de corsé bordado de mariposas y falda con flores cempasúchil La cantante impactó con su belleza en la presentación ‘Mexicano hasta los Huesos’

Mientras tanto, la heredera de la dinastía Aguilar continuará dando rienda suelta a su creatividad en cuanto a estilo y moda se refiere, continuando con el dominio en redes y dejando que su personalidad salga a flote sin importar lo que puedan decir.

