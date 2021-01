Estos son los hijos de famosos que actuarán en telenovelas este año

Cada época tiene su pléyade de personalidades que en su tiempo nace, brilla y se inmortaliza con su singularidad en distintos escenarios y el mundo de las telenovelas no es ajeno a esta realidad. Década a década, surgen de la nada luminarias que con todo su fulgor impresionan en la piel de emblemáticos personajes para contar inolvidables historias de ficción que conmuevan a los espectadores y trasciendan a través del tiempo.

Sin embargo, la evolución es propia de la humanidad por lo que cada tanto, esta industria tan humana se renueva, los aspirantes se transforman en grandes figuras y disfrutan de la vista en la cúspide hasta que llega el momento de pasar la batuta a otras nacientes estrellas para que también cumplan sus sueños y sigan sus pasos marcando a las audiencias de su tiempo con su trabajo y talento.

Es así que cada tanto, cuando los ciclos se cumplen, las nuevas generaciones comienzan a erigirse pisando fuerte y la que ahora está surgiendo con brío tiene una notable particularidad entre sus filas: una gran presencia de jóvenes actores cuyos progenitores son destacables estrellas de melodramas.

Los hijos de actores de telenovelas que brillarán en la pantalla este año

Muchos de los integrantes de la nueva generación de actores que se está constituyendo en el género televisivo más querido en Latinoamérica, la telenovela, ha heredado sus dones de sus padres: actores y actrices consolidados que desde su juventud y hasta la fecha han cautivado al público con su trabajo en memorables tramas.

Y los noveles talentos se alzarán especialmente en este 2021 con su participación en las próximas producciones que se estrenarán en México, las cuales además de contar con consagradas figuras en su elenco, se abrieron también a incluir a estos histriones hijos de famosos por su desempeño en la pequeña pantalla. Conoce quiénes son:

Daniela Ordaz

La joven Daniela Ordaz está lista para demostrar al mundo que sacó el gran talento de su madre, la consagrada actriz telenovelas Daniela Castro, en la nueva producción de Juan Osorio, ¿Qué le pasa a mi familia?

Con apenas 17 años, la incipiente artista será la protagonista juvenil de esta historia en la piel de Sol’, un personaje que obtuvo tras la inesperada renuncia de la actriz originalmente considerada para el papel, Karol Sevilla.

Aunque no es la primera vez que participa en una novela, pues ya tuvo una primera pequeña participación en Una familia con suerte en 2009, este papel es su gran oportunidad para destacarse y comprobar que ha aprendido muy bien del arte de la actuación de su progenitora.

“Estoy muy contento porque seré su padrino, porque hará su presentación como actriz juvenil en este personaje, se trata de Daniela Ordaz. Estoy fascinado, es una niña aplicada y tiene como maestra a su mamá, Daniela Castro”, afirmó Osorio el año pasado en el programa Todo para la mujer.

En esta trama, la primogénita de Castro formará pareja con Emilio Osorio y compartirá créditos con otros actores reconocidos como Eva Cedeño y Mane de la Parra, quienes serán los actores principales.

Sebastián Poza

Tras su gran actuación en la telenovela Soltero con hijas en 2019, Sebastián Poza, el hijo de Mayrín Villanueva y Jorge Poza, vuelve a las pantallas este 2021 como protagonista juvenil de Fuego ardiente, un melodrama en el que nuevamente hará gala de sus dotes artísticas.

Con su interpretación de ‘Adriano Ferrer’ en esta historia original producida por Carlos Moreno Laguillo, el actor que debutó en 2016, en Despertar contigo, confirmará que por sus venas corre la misma pasión, talento y entrega por la actuación que sus papás de la mano de estrellas como Mariana Torre, Carlos Ferro, Kuno Becker, Claudia Martín, José María de Tavira y Claudia Ramírez, quien será su mamá en esta ficción.

Maya Ricote

Y también en Fuego ardiente, debutará la actriz Maya Ricote Rivero, quien también es hija de nada más y nada menos que Gaby Rivero, una famosa actriz recordada por ser la maestra ‘Jimena’ en la telenovela Carrusel.

Ricote inició sus estudios de actuación en 2019 en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) y ahora está más que lista para perseguir el ejemplo de su madre y brillar en este melodrama donde dará vida a ‘Katia’, una joven que será el interés amoroso precisamente de Poza.

Nina Rubín

Desde pequeña, Nina Rubín, la hija menor de Andrea Legarreta y Erik Rubín, supo que quería seguir los pasos de sus padres en el medio artístico, pero entre la música, la actuación y la conducción, facetas que han desempeñado sus progenitores, la talentosa jovencita se decidió por la segunda.

En este mundo, la adolescente de 14 años ha llamado la atención con el talento innato y belleza que ha demostrado en el cine y el teatro, pero ahora está lista para debutar en las telenovelas con Te acuerdas de mí, una producción de Carmen Armendáriz de la que será la protagonista juvenil con el papel de ‘Fabi’.

En esta historia, protagonizada por Gabriel Soto y Fátima Molina, la estudiante de secundaria formará pareja con el actor Alessio Valentini, a quien el público ha visto resaltar en proyectos como Vencer el miedo, con quien además dio su primer beso en la vida real para la ficción.

En una entrevista a TVyNovelas, develó que sus papás, quienes la han acompañado en cada paso de la grabación de esta historia, le han dado muchos consejos para su nueva etapa profesional. "(…) me han compartido sus experiencias, y de alguna forma eso me preparó; estoy muy agradecida de que me hayan brindado su apoyo en esto, mi mamá incluso a veces me ayuda a preparar las escenas”, contó.

Esta lista también incluye a actores que el público ya conoce desde hace varios años, como Emilio Osorio, el hijo de Juan Osorio y Niurka, y por supuesto que puede ampliarse si en las próximas producciones que se graben en territorio mexicano este año de nueva cuenta se suman más hijos actores de luminarias que estén preparándose para ganarse su oportunidad en el mundo de las telenovelas.

