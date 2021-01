WandaVision renueva a Marvel y trae el sitcom al mundo de los superhéroes

WandaVision es una de las series más esperadas de este año, pues da inicio a la cuarta fase del Universo Cinematográfico de Marvel y con ello se desvelarán algunos de los enigmas de la historia de los superhéroes. Además, esta producción renueva la forma de ver ciencia ficción al combinar la comedia de situación o sitcom con herramientas digitales, lo cual le da un toque de humor pero sin perder el misterio y las impactantes batallas que caracterizan a Marvel Studios.

Esta nueva serie es protagonizada por el actor Paul Bettany (Visión) y Elizabeth Olsen (Bruja Escarlata), quien habló de los retos que implicó realizar una producción de esta tipo, la cual está conformada por líneas del tiempo aleatorias, batallas, misterios y sobre todo, una historia de amor.

Durante una conferencia de prensa, Elizabeth Olsen explicó que debido a que la serie cuenta con un formato de sitcom clásico de la década de 1960 tuvieron que filmar algunas escenas con público en vivo. Sin embargo, para Olsen esto no fue muy divertido y se convirtió en una experiencia abrumadora.

WandaVision / Cortesía: Marvel Studios

“Realmente fue muy estresante, tenía mucha adrenalina. Pero totalmente confundió mi cerebro estar frente a la audiencia y había muchos cambios repentinos. Además de eso tenía la cámara a lado, entonces fue muy complicado. Agradecí mucho cuando incluimos la cuarta pared en el siguiente episodio”, confesó la actriz.

Elizabeth Olsen también explicó que en algunas escenas de la serie llegó a sentirse como si estuviera protagonizando Hechizada (1964) debido a sus poderes y su aparente vida normal que llevaba.

“Sí hubo un momento donde me sentí así pero fue muy divertido. Me gustó mucho el argumento de la línea del tiempo que tiene esta historia y se puede ver la forma en que va cambiando la mujer a lo largo de las décadas y también lo que la sociedad quiere de ellas. Pero en realidad no tratamos de representar una realidad honesta de los años 60 o 70 simplemente es una ficción, algo que podíamos encontrar en la televisión en esos años”, destacó.

WandaVision / Cortesía: Marvel Studios

En este sentido, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige enfatizó que Marvel Studios está dando un gran paso con esta serie, ya que corresponde a la primera producción que se hace para televisión y streaming. Por lo que intentaron darle un giro integrando la vida doméstica de los superhéroes, quienes intentan encajar en una vida normal.

“La idea era mostrar algo que no se pudiera ver en las películas y logramos hacerlo gracias a que Jac Schaeffer, creadora de la historia, y Matt Shakman, el director convirtieron una idea loca en una serie espectacular”, mencionó Feige.

Además inició que WandaVision cuenta con influencias de producciones de Disney como The Mandalorian. “Trabajamos en WandaVisión antes de ver The Mandalorian, pero aún así hay elementos que nos han inspirado y debemos saber que los proyectos de la plataforma streaming de Disney son tan importantes como los de cine”, comentó.

Más sobre la serie…

¿De qué trata? Wanda Maximoff y Visión tratan de llevar una vida normal; sin embargo descubren que no todo es lo que parece y deberán enfrentar su destino.

Director. Matt Shakman dirige la serie WandaVisión y en su trayectoria ha trabajado en series como The Great, Fargo y Game of Thrones.

Escritora. Jac Schaeffer realizó el guion de la historia y también es guionista de cintas como Black Widow, próxima a estrenarse, Capitana Marvel y la comedia The Hustle.

Estreno. WandaVision llegará el próximo 15 de enero Disney+ y corresponde al primer proyecto de este tipo de Marvel Studios.

