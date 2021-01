Después de un no rotundo, Aracely Arámbula coloca estas condiciones para aparecer en “Luis Miguel: La serie”

Aracely Arámbula de antemano dio un rotundo “no” al ser consultada sobre su participación en la segunda temporada de “Luis Miguel: La serie”, producción que logró gran éxito en el 2018 al contar la vida de “El Sol de México”, un artista que brilló en la década de los 80 y 90 en el mundo.

Pese a que ya la segunda parte debió salir, la producción se tuvo que suspender ante las limitaciones impuestas por la pandemia. Ya han pasado dos años y llegado el 2021, sus productores han contactado a la famosa actriz protagonista de “La Dueña” en busca de logar su consentimiento para que su nombre aparezca en la serie.

Foto/Instagram

Y esta fue precisamente una de la tantas interrogantes tras el anuncio de una segunda parte, pues es por todos sabido que la “La Chule” formó parte de la vida de Luis Miguel y es la madre de sus dos hijos, Miguel y Daniel, detalló el portal de la revista Fama.

Las condiciones expresas de Aracely Arámbula para figurar

Ha sido el representante legal de Aracely Arámbula, Guillermo Pous quien ha dado a conocer las condiciones expresas que ha establecido la actriz para que su imagen sea abordada en la serie, detalló el programa Ventaneando desde una entrevista con el abogado.

En la conversación dejó claro que “la actriz está dispuesta a que su personaje aparezca en la serie siempre y cuando se cuente su historia de amor lo más fiel posible a realidad, y además pide el derecho se supervisar los contenidos y la forma en que su imagen aparecerá”.

En las negociaciones también se habló de la solicitud del pago de una remuneración económica, y hasta se tocó la posibilidad de que sea la propia Aracely Arámbula quien se interprete a sí misma en la producción.

Tomando palabras de la actriz, Pous refirió que “es una historia bella, tan linda que no tiene desperdicio contarse tal cual fue, para que no se convierta en ficción”, destacó al sostener que de no llegar a ningún acuerdo y si en la serie sale algún personaje relacionado a Aracely tomarán acciones legales.

Hace dos años, el actor Diego Boneta maravilló al mundo con el increíble parecido físico con el reconocido cantante, y a ello se suman muchas interrogantes que los fans se hacen sobre su vida y lo que pasó realmente con su madre, Marcela Basteri.

Recordamos que en la primera parte, Stephanie Salas, madre de Michelle Salas, quien a su vez es la hija de Luis Miguel, estalló contra la producción de esta serie, al alegar que la cronología de los hechos fueron erróneos por completo.

Haciendo uso de sus redes sociales, la actriz y modelo fue clara al señalar que la descripción de su relación fue contada sin apegarse a la realidad. En las escenas se vio a una chica que intentó seducir al cantante a pesar de que sostenía una relación con la fotógrafa Mariana Yazbek, publicó el portal de Mamas Latinas. Aseguró que para ese entonces ya estaba embarazada de su primogénita.

Captura de las historias de Instagram de la aclaratoria hecha por la actriz Stephanie Salas en contra de "Luis Miguel: La serie". / Foto/Instagram

