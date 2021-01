Le niegan entrada a Televisa a ex conductor del programa Hoy

El periodista Alex Kaffie reveló que al actor y conductor Arturo Carmona se le negó la entrada a las instalaciones de Televisa San Ángel debido a que no estaba considerado en la lista de empleados vigentes o invitados.

Te puede interesar

Iban Wallet prospera en territorio mexicano Iban Wallet ha mantenido su crecimiento tanto en número de clientes como de empleos

Por medio de su columna Sin Lisonja, el periodista mexicano explicó que el ex conductor del programa Hoy, Arturo Carmona, acudió al medio a cobrar lo que le correspondía por trabajar a lado de Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Andrea Escalona y Raúl "El Negro" Araiza, unas semanas antes de que concluyera el año 2020.

Instagram

Sin embargo, cuando llegó a las instalaciones de la televisora, los encargados del ingreso le impidieron la entrada debido a que no estaba en la lista de invitados para acceder.

"El lunes llegó muy bañado y perfumado a Televisa ¡pero oh sorpresa NO dejaron que penetrara [sin albur]! Su intención era ser el primero de la fila en la caja de Televisa San Ángel [que abre a las 9 de la mañana], por eso se presentó muy temprano [8:20 a. m], ¡pero de nada le sirvió!, pues las empleadas del área de ingresos no le permitieron entrar. ‘Usted no está en la lista de personas autorizadas a acceder, por lo tanto, aunque insista no puede pasar’”, escribió el comunicador.

Y siguió describiendo el momento: “Las empleadas del área de ingresos no le permitieron entrar. ‘Usted no está en la lista de personas autorizadas a acceder, por lo tanto aunque insista no puede pasar”, detalló Kaffie sobre lo que habría pasado Carmona en el área de recepción de la televisora.

Ante esta respuesta, el ex futbolista siguió insistiendo que lo dejaran pasar, pero los trabajadores le reiteraron que no, sin tener otra opción que retirarse del lugar sin cobrar el dinero correspondiente a las semanas que suplió a "El Burro" Van Rankin durante la emisión matutina.

TE RECOMENDAMOS VER