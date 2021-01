Critican a 'Cobra Kai' por su falta de diversidad en sus personajes principales

'Cobra Kai' se ha convertido en una de las series más vistas en los últimos años, desde sus primeras dos temporadas en YouTube Red hasta ser adquirida por Netflix y lanzar su tercera temporada, aclamada por muchos y con una apreciación sobre falta de diversidad por parte de sus críticos.

La lucha contra el racismo se ha trasladado a la industria cinematográfica, impulsando la diversidad étnica e incluso sexual en Hollywood. Nadie del equipo de producción de la ficción ha sido directamente acusado de racista. 'Cobra Kai', protagonizada por William Zabka y Ralph Macchio, no tiene un elenco totalmente de blancos, pero fueron ellos los personajes más relevantes en la temporada 3.

A través de 'Los Ángeles Time', se publicó un artículo sobre la serie llamado "At Netflix, ‘Cobra Kai’ broke out. Now its whiteness is under a new spotlight" (En español, "En Netflix estalló 'Cobra Kai'. Ahora su blancura está bajo un nuevo foco", que si bien comienza elogiando la serie, luego señala la falta de diversidad y la ausencia de un protagonista asiático.

La publicación fue realizada por Jen Yamato, quien señala el hecho de que son tres hombres blancos los que están en el centro de la trama de 'Cobra Kai', a pesar que la historia gira en torno a las artes marciales, originarias de Asia.

El autor contactó a los creadores de la serie, Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg y Josh Heald, para que dieran su perspectiva sobre la falta de diversidad. Admitieron las críticas y Heald contó que le hubiese encantado poner a un hijo de Miyagi como protagonista, pero se apegaron al canon de las películas de 'Karate Kid'. Además, explicaron que la producción se realizó en Atlanta, donde según ellos no hay "suficiente diversidad entre los actores adolescentes".

Otras críticas sobre la diversidad de 'Cobra Kai'

"Excepto por el personaje latino de Miguel, todas las demás personas de color están fuera del elenco principal. Así que en realidad no se muestra como un programa diverso en cierto sentido", dijo Ana Christina Ramón, co-autora del informe anual de diversidad de Hollywood de UCLA, citada por Yamato.

Jeff Yang, escritor y podcaster, también dio su opinión al respecto y habló de la importancia de las artes marciales en Asia como tradición: "Espero verlos ir más allá de este idílico espacio suburbano, esta dimensión de bolsillo blanco, más profundamente. ¿Qué pasaría si realmente encontraran personas que abrazaron las artes marciales no solo para superar el acoso, sino porque es parte de una tradición más amplia que existe dentro de las comunidades de personas de color?".

¿Mejorará la diversidad en su elenco 'Cobra Kai' para su cuarta temporada? La misma ya fue confirmada y se estrenaría a comienzos del 2022.