Expareja de Armie Hammer rompe el silencio tras acusaciones de canibalismo en contra del actor

Armie Hammer está en el ojo del huracán. Luego de ser acusado tener fantasías de violación y canibalismo y de denunciar "crueles ataques online", su expareja y madre de sus dos hijos, Elizabeth Chambers, ha roto su silencio.

El pasado fin de semana, se filtraron chats privados entre el actor y otras mujeres, con conversaciones explícitas sobre sus deseos. Ahora, su exesposa ha dado su punto de vista a través de una persona cercana sobre los perturbadores mensajes.

Armie Hammer responde a las acusaciones de canibalismo y abandona película junto a Jennifer López El actor ha lanzado un comunicado condenando los "crueles ataques online" que ha recibido

En una entrevista con el 'Daily Mail', una fuente cercana a la personalidad de televisión, dijo que Elizabeth se siente "horrorizada y asqueada" por la conducta de Armie Hammer, quien "parecer ser un monstruo". Según esta fuente, de quien se dijo que es una amiga cercada a la presentadora, Elizabeth Chambers ya había sido advertida por otras mujeres por las conductas sexuales extremas del protagonista de 'Call me by your name".

"Muchas de estas mujeres se acercaron a Elizabeth y aunque ella al principio no quería admitirlo, ahora sabe que estaban diciendo la verdad. Armie tenía este otro lado del que ella jamás supo. Si siempre estuvo ahí y lo ocultó, o si algo pasó que lo cambió por completo, no lo sabe", dijo la fuente.

Curiosamente, tanto Elizabeth como Armie Hammer mantienen en sus perfiles de Instagram fotos de ambos con sus hijos, cuando parecían muy felices. El actor anunció el pasado julio que había decidido separarse de su mujer después de una década de matrimonio. Son padres de dos hijos: Harper, de 5 años, y Ford, de 3.

El actor se defendió

Bajo el nombre 'House of Effie' en Instagram, una persona filtró mensajes que presuntamente recibió por parte del actor, en los que claramente se puede apreciar el contenido de canibalismo.

"Oh, Dios mío. Eso me la ha puesto tan dura y es confuso por qué. Imaginarme sosteniendo tu corazón en mi mano y controlando cuándo late. Soy 100% caníbal. Quiero comerte. Joder, da miedo admitirlo. Nunca antes lo había admitido", fue uno de esos mensajes.

A través de un comunicado, Armie Hammer se defendió: "No voy a responder a estas mentiras, pero a la luz de los crueles y espurios ataques online contra mí, no puedo dejar a mis hijos durante cuatro meses para rodar una película en República Dominicana. Lionsgate me apoya en esto y les estoy agradecido por ello".

El actor hizo referencia a su su salida del rodaje de 'Shotgun Wedding', película que iba a protagonizar con Jennifer Lopez, dirigida por Jason Moore. El actor también tenía previsto trabajar en la secuela de 'Call my by your name'.