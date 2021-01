Conoce a Iker García, el actor detrás de ‘Tadeo’ en “Vencer el desamor”

Vencer el desamor ha estado cautivando al público mexicano noche a noche con una gran historia con causa social y un elenco de primera que no solo se ha valido del talento de reconocidas estrellas de la televisión, como Daniela Romo, también ha apostado por jóvenes histriones que se han convertido en revelaciones de la pantalla chica con su impecable desempeño, como el pequeño Iker García Meza.

Con apenas 8 años de edad, García ha tocado las fibras sensibles de los espectadores con una personificación magistral de ‘Tadeo Falcón’, un niño con síndrome de Asperger, que es hijo en la ficción de los roles de Claudia Álvarez y Juan Diego Covarrubias.

El personaje sin duda ha representado un gran desafío para el niño actor, como él mismo lo confesó en una entrevista; no obstante, a meses desde el estreno de esta gran trama, se podría decir que el pequeño aprobó con creces está prueba actoral y se ha ganado por completo el corazón, la admiración y el respeto de los televidentes con su trabajo. A continuación, te contamos un poco más sobre él.

Él es Iker García, el actor de Tadeo en Vencer el desamor

Desde el primer episodio de Vencer el desamor, lanzado al aire en octubre del año pasado, Iker García ha dejado estupefactos a los telespectadores con su talento en la piel de ‘Tadeo’, un personaje que además de marcar su debut en la televisión y dejarle un gran aprendizaje, le ha dado también una gran satisfacción a tan corta edad.

"(Interpretar a un personaje como ‘Tadeo’) es un gran reto, para empezar. A mí me gusta mucho darle imagen a otras personas que tienen esta condición”, exteriorizó en una entrevista el pasado mes de noviembre para el canal de YouTube del reportero Eden Dorantes, a quien le reveló haber recibido muchos mensajes positivos en redes sociales por su gran actuación en esta exitosa telenovela.

“Me han escrito muchas cosas y me gusta mucho (…). Un niño me ha escrito que se identifica mucho con el personaje y ese tipo de comentarios que me gustan mucho que me escriban", reconoció el carismático jovencito que el año pasado tuvo que hacer malabares entre sus clases virtuales y el rodaje del melodrama para cumplir con ambas responsabilidades.

"Es muy difícil porque es ir a las grabaciones como desde 8 de la mañana hasta 10 de la noche", admitió en ese entonces. A pesar de la dificultad, hizo su mayor esfuerzo pues se trataba de un gran sueño que cumplía; de hecho, recordó que cuando le informaron que había sido seleccionado para el papel “casi llora” y empezó a gritar de la emoción.

Además de los millones que no se pierden ningún episodio de esta producción de Rosy Ocampo para Televisa, Iker ha conmovido a alguien muy especial para él con su actuación: a su mamá, quien se emociona hasta las lágrimas cuando ve sus escenas en la pantalla.

"Mi mamá siempre que ve la novela tiene la piel chinita y pues llora también", destapó sobre su progenitora, quien también se asombra con su “gran memoria”, pues es muy aplicado para aprenderse sus diálogos.

En cuanto a su relación con el elenco, el niño contó estar encantado de poder trabajar con todos y declaró que aunque es uno de los integrantes más pequeños del reparto, los actores más traviesos en el set no son los niños sino algunos de sus compañeros adultos, como Álvarez.

"Me ganan algunos actores como Claudia Álvarez. No son tantas travesuras, nada más o sea como habla en el ensayo, dice cosas que no tiene que decir y así", indicó con sinceridad.

En otra plática, para el programa Hoy, Iker expresó sentirse muy contento con este personaje con el que envía un mensaje de inclusión. "Muy emocionado por hacer este personaje de ‘Tadeo’, es maravilloso, me encanta. Estoy haciendo este personaje para explicarle a la gente que no hay que discriminar a estos niños, sino que hay que incluirlos en la sociedad", narró al matutino en diciembre pasado.

Y aunque sin duda tiene un talento y disciplina innata, para lograr tener el gran desempeño que ha mostrado pantalla, el niño no solo contó con la guía de los directores, también tuvo el acompañamiento de una maestra de actuación que lo guió para poder ser muy preciso y veraz en la interpretación del complejo rol con este trastorno del espectro autista, una afección todavía desconocida por muchos.

"Es un niño muy talentoso, donde lo bueno es que partimos de cero con todo el equipo de la producción de Rosy Ocampo", destacó su coach Elizabeth Ávila, quien también acudió junto al niño a talleres para preparar la puesta en escena perfecta.

Por otro lado, la misma Álvarez destacó estar maravillada con él. "Iker García, que es el actor que interpreta a mi hijo en la ficción, es maravilloso. Es un niño profesional que tiene una energía divina", dijo en una charla a People en Español.

Asimismo, la actriz de 39 años enfatizó que han logrado tener una gran química como madre e hijo en la ficción y alabó la actuación del novel histrión. “Nos llevamos increíble. Es un niño que lleva sus escenas perfectamente aprendidas. Es su primer proyecto, nunca había actuado, y la verdad lo está haciendo de una forma magistral”.

Fuera de los foros de grabación, en la vida real, a Iker no solo le gusta actuar, también disfruta mucho de la música. “Me encanta actuar, bailar, tocar la batería y la música", expresa en su perfil de Instagram, el cual es manejado por un adulto.

Su gusto por el baile la demostró muchas veces entre escena y escena en el rodaje de Vencer el desamor, finalizado en diciembre de 2020. Igualmente, por lo exhibido en esta red social, le gusta disfrazarse y jugar al fútbol.

El año pasado, cuando acabaron las grabaciones, se despidió del foro con gran pesar porque llegaba el final de esta aventura tras meses de arduo trabajo en plena pandemia, pero también con mucha gratitud por hacer realidad su anhelo de actuar, experiencia que le dejó momentos invaluables y mucho conocimiento para el resto de su carrera.

“Último día de grabaciones. Estoy muy emocionado y a la vez triste pero agradecido con este maravilloso equipo de Vencer el desamor por este gran proyecto, lleno de lindas experiencias y aprendizaje. ¡Un gran sueño cumplido! Los quiero equipo y los voy a extrañar. GRACIAS”, manifestó en Instagram junto a una serie de postales del detrás de escenas.

En el futuro, el jovencito comentó en su plática a Dorantes que le gustaría también cantar e incursionar en el doblaje de dibujos animados. Y no hay duda de que, sin importar en lo que decida especializarse, crecerá para convertirse en una brillante estrella que ya cuenta con el respaldo de los espectadores.

Por ahora, el público puede continuar viendo el gran trabajo de Iker García en Vencer el desamor, una telenovela que acapara los primeros puestos en los niveles de audiencia en la televisión abierta mexicana con sus transmisiones de lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Las Estrellas.

