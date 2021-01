Sin duda, uno de los personajes que más impacto generó en los seguidores de Grey's Anatomy imdb, es y será Lexi Grey, la hermana menor de Meredith Grey quien no logró salvarse del terrible accidente de avión en el que varios de los demás doctores salieron heridos, pero ilesos. Es por ello, que aquí te mostramos cómo luce actualmente la actriz que la interpreta y en qué otros proyectos ha estado involucrada desde que salió de este drama médico.

Este personaje podría reemplazar a Meredith en Grey’s anatomy si ella muere en el drama médico Jo wilson podría sustituir a Meredith Grey como personaje principal si la actriz Ellen Pompeo decide poner fin a su rol en esta historia.

Así luce la actriz que interpretó a Lexie Grey, el personaje más querido de Grey's Anatomy

Lexie tuvo una muy significativa aparición desde la temporada 3 hasta la 8, durante ese tiempo logró ganarse el cariño de la audiencia que aún mantiene las esperanzas de verla de vuelta en la más reciente entrega en la que Meredith ha traído de vuelta, a través de sus sueños, a personajes como Derek y George, por lo que no se descarta la idea de tenerla de nuevo en esta serie médica.

Atrás quedó la imagen de niña buena, ahora "Lexie" es toda una mujer madura, con mucho más carácter y que ha estado muy activa en el ámbito artístico. Después de su salida de Grey's Anatomy se ha involucrado en importantes proyectos como Supergirl.

Ahí hace el papel de la hermana de la heroína que quiere combatir el mal. Pero éste no ha sido la única producción en la que ha estado presente, pues ella también se sumó al elenco de: The Flash, DC's Legends of Tomorrow y Arrow.

Pero la actuación no lo ha sido todo en su vida, pues Lexie también ha participado en varias campañas publicitarias como modelo. También ha hecho lo propio como cantante y madre de tres hijos que tuvo con

el cantante y actor Nathan West.

Grey’s Anatomy: Esta es la actriz que conoció a su esposo mientras trabajaban juntos en un restaurante Camila Luddington sorprendió a su fanaticada al revelar este detalle este aspecto tan personal de su vida.

También puedes ver: