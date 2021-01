Johnny Depp trabajará en películas de bajo presupuesto para relanzar su carrera

Los despidos de Warner Bros y The Walt Disney Company, el retiro de sus películas de Netflix y sus problemas legales han puesto la carrera de Johnny Depp en peligro. Los grandes estudios no quieren trabajar con el actor catalogado como "maltratador de esposas" tras sus problemas legales con Amber Heard y debe reinventarse en la industria.

Depp no volverá como Jack Sparrow en las próximas entregas de 'Piratas del Caribe' y fue reemplazado por Mads Mikkelsen en 'Animales Fantásticos y donde encontrarlos' en el papel de Gellert Grindelwald, sus más icónicos papeles en los últimos años. Su apuesta para relanzar su carrera será el cine de bajo presupuesto.

El periodista especializado en informaciones de Hollywood y la industria cinematográfica, Daniel Richtman, aseguró recientemente en su canal de Patreon que Johnny Depp, de 57 años, ha explorado algunas propuestas para seguir generando ingresos, tras las pérdidas que ha tenido y sus gastos en abogados.

Si bien es cierto que el intérprete logró una fortuna importante por sus exitosas interpretaciones en el cine y lo que generó con su banda de rock 'Hollywood Vampires', necesita mantener su capital.

Batalla judicial con Amber Heard

Depp, quien esperaba la aprobación de un juez de Virginia para anular una demanda que hizo en su contra Amber Heard por difamación y 100 millones de dólares, recibió todo lo contrario: el juez rechazó su solicitud de anulación y mantuvo la denuncia de la también actriz.

Heard realizó la denuncia por la referida cantidad y motivo por "la campaña de difamación" en su contra, que provocó acoso cibernético en su contra, con incluso peticiones para expulsarla de 'Aquaman 2', cinta de Warner Bros y en la que volverá en el papel de Mera.

A Johnny Depp le queda apelar ante una corte el veredicto en el caso de 'The Sun', medio de comunicación que lo tildó de "maltratador de esposas" y que le ganó en una corte un veredicto por presunta difamación. Además, en mayo comenzará un juicio en contra de Amber Heard por calumnia, luego que su ex pareja publicara un artículo sobre violencia de género en 'The Washington Post' en 2018.