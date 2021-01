Angelique Boyer quiere cambiar las lágrimas por risas en sus próximos proyectos

Angelique Boyer ha logrado hacer de las telenovelas sus mejores aliadas para su carrera artística.

La actriz presenta este domingo el último capítulo de Imperio de mentiras, para ya enfocarse en otro proyecto alejado de las lágrimas.

“Me gustaría mucho cambiar de género [risas], con un personaje que no llore en todas las escenas, porque realmente la tragedia toca muchísimas fibras, pero se vuelven meses de entrega total. Me gustaría enriquecer y transmitir emociones distintas más positivas y más alegres con mensajes actuales”, dijo la actriz.

Agregó, “creo que los personajes que viene para mí siguen siendo retos, porque uno va madurando. Elisa fue una mujer que toqué desde otra fibra, con otra madurez, ya no es esta mujer del mundo rosa, sino que nos fuimos a una oscuridad, que también puede ser protagonista. Quiero tocar otras fibras, quizá en la comedia, en algo más actual que nos permita informar y llegarle a la gente de una manera alegre”.

Con una trayectoria importante en la telenovelas, Angelique, habla de la importancia de estas historias en la televisión.

“Cuando llegué a México, lo más importante que había en el país eran las telenovelas y lo sigue siendo alrededor del mundo. Aquí somos especialistas -de pronto- en sabotearnos, no apreciar lo que en otros países aprecian tanto. Hoy en día se siguen vendiendo las historias mexicanas, ser parte de ellas, me honra muchísimo. El hecho de que haya otras plataformas nos das más trabajo, oportunidades y más retos, así que más allá de verlo como una competencia, muestra la evolución”.

¿Reality con Sebastián Rulli?

Por último, compartió con Publimetro de lo que podría ser un proyecto junto a su pareja, el también actor Sebastián Rulli.

“Seria genial hacer un reality, porque sería muy chistoso. Hace tiempo que no trabajamos juntos y sería lindo (…), amo trabajar con él; en la parte personal, sería abrir -tal vez- más nuestra casa, de por si ya somos muy íntimos con nuestros fans, podría ser más adelante, para que te digo que no, si tal vez si [risas]”.

Habla del final de Imperio de mentiras

“Es una historia que nos tiene a todos atrapados con el desenlace. Elisa Cantú es un personaje que normalmente estamos acostumbrados a que siempre las cosas le salen bien, pero Elisa sin duda tuvo esta parte buena y mala. Tengo mucha curiosidad por saber qué final eligió Giselle González (productora). Lamentamos no poder estar reunidos, pero de alguna manera nos reuniremos por zoom o algo para estar juntos y verlo. Esperemos que triunfe el amor”, reveló Angelique.

La actriz, quien hace el papel de Elisa Cantú añadió, "está esa parte con tantas virtudes, pero también sus defectos muy plantados y sus errores como para tener que pedir perdón, así es Elisa. Me deja un público cautivo a las historias y eso me gusta que genera controversia. Me gusta ver que mis compañeros generan controversia, ver que todos tenemos oportunidad de brillar y sin duda Imperio de mentiras encontró en cuestión de redes, porque fue un parteagüas para muchos actores y para nuevas generaciones".

¿Cuándo y dónde ver el final de Imperio de mentiras?

Angelique Boyer se encuentra en México y está lista para el final de la telenovela Imperio de mentiras este domingo a las 21:00 horas, por Las Estrellas.

