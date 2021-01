Elsa Aguirre, la diva del cine mexicano más activa en redes sociales

Una vez lo dijo María Félix: “Diva es algo inventado, pero yo no fui fabricada. La vida me hizo y me hizo posiblemente muy bien. No le tengo miedo ni a las canas ni a las arrugas, sino a la falta de interés por la vida. No le tengo miedo a que me caigan encima los años, sino a caerme yo misma”.

Algunas divas que no pasan de moda en la vida, así como lo fue "La Doña de México", la Época de Oro del cine mexicano vio a nacer a muchas actrices que marcaron un momento especial en el séptimo arte y en los corazones del público.

Las actrices que siguen vivas, ya tienen más de 90 años, pero Elsa Aguirre se ha convertido en la estrella que más utiliza sus redes sociales, en especial Instagram, donde comparte momentos de su legado y anécdotas con atores como Pedro Infante, María Féliz y Jorge Negrete, entre otros.

Elsa Aguirre nació en Chihuahua y se convirtió en una de las actrices más conocidas por su belleza y sensualidad.

Con una vida dedicada a la yoga y una gran disciplina en sus hábitos, la Diva es de la pocas que tiene cierta actividad en su cuenta oficial de Instagram (elsa.aguirre.official).

"90 años no se cumplen todos los días y que les puedo decir humildemente me siento inmensamente agradecida por todos sus buenos deseos dice la ley principal del yoga que lo que deseas a tu prójimo se te devuelve duplicado por eso les agradezco desde el fondo de mi corazón que hasta el día de hoy pueda compartirles parte de mi trayectoria en el cine que humildemente lo hice con todo amor y plenitud", comentó la actriz, cuando cumplió 90 años, el pasado 9 de enero.

Nuevas generaciones

Elsa Aguirre junto a Silvia Pinal son las más activas en sus redes sociales.

La actriz mexicana decidió abrir su cuenta para revelar algunas imágenes y detalles de su paso por el cine para las nuevas generaciones.

"Las ligas de las muchachas en 1950 aquí con mi hermana #almarosaaguirre yo con 20 añitos y mi hermana alma rosa con 21 empezamos hacer cine en esas épocas donde hacer cine era mágico todavía", dijo Elsa Aguire.



Añadió, "Encantada de ver gente joven que le guste y disfruta del cine de oro mexicano eso demuestra que nunca se olvidaran de todos los que fuimos parte de esa época tan valiosa del cine de oro en México".

Divas que mantienen viva la Época de Oro del cine mexicano Desde el retiro o con breves apariciones, las actrices que marcaron un momento importante del cine en México mantienen su legado en la pantalla.

