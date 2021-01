"Me dejó muy en shock": Angelique Boyer cuenta cómo será el gran final de "Imperio de mentiras"

Luego de meses de mantener al público al borde del asiento y con el corazón en un puño, la entramada red de engaños, ambición y corrupción que acorraló a ‘Elisa Cantú’ y ‘Leonardo Velasco’ finalmente se desplomará este domingo 17 de enero cuando la telenovela Imperio de mentiras estrene su esperado capítulo final.

Estas son las razones para no perderte el desenlace de “Imperio de mentiras” La telenovela llega a su gran final este domingo 17 de enero.

Desde su estreno en septiembre del año pasado, el teledrama policiaco bajo la producción de Giselle González para Televisa ha atrapado al público con un talentoso elenco de brillantes luminarias y una gran adaptación de un exitoso drama turco que hoy presentará un final totalmente distinto al que se emitió en la versión original, el cual no solo promete sorprender a los televidentes, también al reparto.

Así lo reveló en días recientes la protagonista de esta novela, Angelique Boyer, quien anticipó en una entrevista un poco de lo que el público puede esperar en el episodio terminante de esta excitante trama que ni ella ni ningún otro miembro del cast conocen exactamente cómo terminará.

Angelique Boyer adelanta detalles del final de Imperio de mentiras

A semanas de haber grabado las últimas escenas de esta ficción, Angelique Boyer conversó con Infobae sobre su participación en esta telenovela y adelantó detalles del inminente acto final que cerrará la historia de ‘Elisa Cantú’, una curadora de arte que en la búsqueda por desenmarañar el asesinato de su padre no solo descubre que su vida está construida sobre un auténtico “imperio de mentiras”, también encuentra un amor puro y sincero en el policía, ‘Leonardo Velasco’.

"Con ‘Elisa’ pude experimentar un personaje que se apegó mucho a lo más humano que es personas con virtudes y defectos, efectivamente es una mujer que asume una responsabilidad que ni siquiera es suya y todo el tiempo ve por su familia, yo admiré esa capacidad que tuvo para ser empática, para resolver problemas sin afectar a ninguna mujer de su círculo”, reflexionó Boyer en entrevista con el medio antes de destapar cuál fue su reacción al leer el capítulo 90 de esta trama llena de giros inesperados.

“Cuando leí el último capítulo dije ‘No puede creerlo, todo un imperio de mentiras’, le quedó muy bien el título. Nos hicieron vivir a los actores a través de nuestros personajes muchos corajes porque hacen cosas que de pronto uno no quisiera y es un ganar-perder, tocar fibras distintas, mucho drama, se disfrutó actoralmente y al lado de grandísimos primeros actores”, expresó la actriz de 32 años, quien además reveló que se grabaron finales distintos de este remake de Kara Para Aşk, adaptado por Leonardo Bechini y María Elena López, y no sabe cuál es el que se transmitirá.

“Me dejó muy en shock cómo un escritor nos puede llevar al límite, además de que grabamos cuatro versiones del final, no sabemos exactamente qué va a salir al aire. En lo personal eso es muy fuerte y hasta el día de hoy no sabemos cómo va a terminar. Todo lo tienen planeado y nos van a mostrar algo de manera digital, es importante tener una exclusiva para ese mundo digital, en el final del domingo pasan tantas cosas que no tengo ni idea de cómo quedó el último capítulo”, aseveró sobre el proyecto filmado en plena pandemia.

Por otro lado, el protagonista masculino de Imperio de mentiras, Andrés Palacios avanzó brevemente en una entrevista son Javier Poza para su programa en Grupo Fórmula que la conclusión de este melodrama con tintes de thriller "sí sorprenderá".

"Ahora, no perdamos de vista que es una telenovela donde evidentemente habrá cosas que están dentro del formato en donde, pues de preferencia tiene que haber un final feliz o un final no tan infeliz. Justo este derrumbe de quiénes fueron estos personajes, qué les pasó, cuánto aguantaron, cuántas cosas tuvieron que transitar para reencontrarse a ellos mismos y tomar decisiones es lo que viene en este capítulo final", agregó.

El último capítulo de Imperio de mentiras tendrá una duración de dos horas y se transmitirá este domingo 17 de enero a las 9:00 de p. m. por Las Estrellas.

