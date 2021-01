Maribel Guardia protagoniza el meme de moda, debido a la vacunación de Covid-19 a los viejitos

Maribel Guardia y su edad vuelven a contraatacar, y es que la actriz ha protagonizado el último meme que se ha puesto de moda en redes sociales, debido a los años que tienes.

Iban Wallet prospera en territorio mexicano Iban Wallet ha mantenido su crecimiento tanto en número de clientes como de empleos



Los usuarios de Twitter han convertido a Maribel Guardia en la protagonista de un meme que se relaciona con la vacunación contra el Covid-19.

Instagram

La famosa originaria de Costa Rica fue colocada en una fotografía, donde se le ve en la fila de personas de la tercera edad, grupo de personas que recibirán primero la vacunas, después de los trabajadores de la salud.

La imagen se ha hecho viral, recordemos que Maribel Guardia tiene 61 años de edad, aunque no lo parezca, debido a que se mantiene jovial y su perfecta figura sigue arrancando suspiros.

Maribel Guardia se contagió de Covid-19

A finales del año pasado, Maribel Guardia contó su historia con el Covid-19, relató que cuando se enteró decidió ir inmediatamente a su casa y ponerse en cuarentena para no contagiar a su esposo, sin embargo los dos fueron víctimas del coronavirus.

"Hace poco tiempo me dio covid-19 y estuve muy mal. Escalofríos, mala circulación, dolor de cuerpo insoportable, primero me contagié yo y aunque me aislé, contagié a mi esposo quien estuvo muy mal", dijo.

La actriz, además relató que Marco Chacón estuvo delicado y que tuvieron que llamar a un médico para que les diera indicaciones de qué medicamentos podrían usar para reducir los dolores y mejorar su respiración. "Mi esposo sufrió contracciones del diafragma, no podía comer, todo lo vomitaba. Estaba deshidratado, encontramos una doctora que le puso anticoagulantes, cortisona, suero, le salvó la vida", dijo Guardia.

Finalmente, invitó a sus seguidores a cuidarse:" ¡Es un demonio! Les pido de favor que se cuiden, que cuiden a las personas que aman, que cuiden a los mayores y a las personas que los rodean. Este virus cuando lo tienes en la puerta de tu casa es un demonio y no sabes lo que puede suceder".

También te puede interesar: