This is us: Un posible entendimiento entre estos personajes tiene contentos a los fans de este drama familiar

Una vez más This is us temporada 5 mantiene a la audiencia a la expectativa. Y es que en los próximos episodios al parecer se acabarán las rivalidades entre Kevin y Randal quienes al parecer llegarán a un entendimiento favorable para el desarrollo de sus historias y para la alegría de los fieles fans de este drama familiar.

Aquí te revelamos algunas curiosidades que quizás desconocías de la serie This is us Tras el estreno de la quinta temporada te mencionamos algunos de los detalles que no conocías de esta historia que se transmite en canal Fox Premium.

Un posible entendimiento entre estos personajes tiene contentos a los fans de This is us temporada 5

Estos personajes siempre han dado de qué hablar. La rivalidad siempre latente entre ellos ha hecho que sus encuentros sean cada vez más dañinos para ambos y para la tan querida familia Pearson. Y es que estos desaciertos en sus relaciones fueron ocasionados por las manera de cómo afrontaría Rebecca su diagnóstico de Alzheimer y cuál sería el tratamiento adecuado para mantenerla sana y atendida en ese proceso.

Desde entonces, las peleas siempre han sido las protagonistas entre estos personajes que la audiencia desea ver en paz y unidos para apoyar a Rebecca en su dura enfermedad. Pero según se pudo evidenciar en el capítulo titulado "A Long Way Home", ellos podrían finalmente hacer las pases y tomar decisiones y acciones más maduras.

Esto alegró a los fieles seguidores, pues luego de que se viera a ambos pelear fuertemente y que luego Kevin recordara que todo lo que él y el mismo Randall han sufrido en sus relaciones, esto pasa a ser pasajero, así que toma conciencia de que la mejor manera para que su madre esté sana es que ambos estén unidos, decide tomar el teléfono y llamar a "su hermano" para lograr una reconciliación madura, clara, sincera que sea provechosa para la familia.

