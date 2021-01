Adele deslumbra al natural sin maquillaje, luciendo sus cejas sin arreglar vistiendo una blusa blanca

Adele es una de las mujeres más hermosas de la música. Con una carrera plagada de éxitos y premios como el Grammy para Mejor álbum del año, la cantante británica tiene un aire de simpatía y naturalidad que mantiene hechizados a sus fanáticos.

Este aire de chica común y corriente se ha mantenido a lo largo de su carrera, con sus presentaciones en vivo llenas de comedia, camaradería con la audiencia y mostrándose en las redes sociales tal cual como es, sin filtros y sin tratar de disimular lo que pudiera ser considerado como imperfección.

Adele maravilla con su rostro al natural: sin maquillaje, cejas desarregladas y cutis brillante

En un video publicado hace algunos años, donde Adele se disculpó con el público al tener que cancelar algunos conciertos por estar enferma, la intérprete de Someone like you aparece sin nada de maquillaje, con su rostro limpio al natural presumiendo esa belleza clásica.

Con sus cejas algo desordenadas pero sin dejar de tener sus uñas impecables, algo muy importante en el aspecto de la británica, mira a la cámara con sinceridad, despidiéndose con un beso.

En la actualidad, Adele está en medio de los rumores sobre su nuevo disco, el cuarto de su carrera. Un amigo del cantante, el cómico Alan Carr, insiste en que el nuevo álbum es "tan asombroso".

Un diario británico le preguntó al amigo cercano de la cantante sobre de quién sería el álbum sensación en febrero: "¿Adele, Cardi B o Rihanna?", y fue rápido en responder. "Adele, ¿no es así? De hecho, he escuchado algunas pistas", dijo a la revista. "Oh, Dios mío, es asombroso, tan asombroso".

El artista de 44 años prosiguió: “Le dije: 'Esa voz es como una vieja amiga', porque hay algunas personas en las listas que suenan un poco como Adele y luego, cuando escuchas la voz de Adele, vas , 'Oh no, solo hay una como ella"".

