Carmen Villalobos enamora recién levantada en una pijama de seda roja sensual y elegante

Carmen Villalobos inició una nueva semana de grabaciones de la telenovela Café con aroma de mujer llena con toda la energía positiva, para dar lo mejor de sí en cada una de las escenas. De hecho, en sus historias de Instagram incluso motivó a todas sus seguidoras a hacer ejercicio al mostrar su espectacular outfit deportivo.

"Yo ya en grabación, esta mañana me levanté dispuesta a entrenar, miren me vine así a la grabación, pero nada, no se puedo, entré a reuniones y no pude, pero llegando de grabación me pongo a entrenar juiciosa con toda la actitud, con la mejor vibra porque dije esta semana hago ejercicio porque hago ejercicio", manifestó la actriz al posar con un cómodo conjunto azul de leggings y crop top.

Y, de hecho, la agenda de Carmen Villalobos está a tope, ya que además comenzaron con las sesiones de fotos promocionales de la telenovela y ella misma compartió un extracto en sus historias de Instagram. "Acá no paramos, seguimos con todo", escribió, al posar en un jumpsuit beige estilo off shoulder.

Pero en los días de descanso, la también protagonista de Sin senos no hay paraíso deslumbra con sus atuendos caseros. De hecho, de nuevo se fue a las historias de Instagram para compartir una foto suya luciendo hermosa recién levantada, usando una exquisita pijama de seda roja.

El rojo es uno de los colores favoritos de Carmen Villalobos, y sabe cómo lucirlo en diferentes looks. En otra jornada de trabajo en Colombia, la actriz aprovechó un momento libre para grabar un divertido video bailando para TikTok, usando un espectacular jumpsuit rojo.

Y en fin de año, deslumbró con un favorecedor pantalón culotte rojo a la cintura junto con un fresco crop top de tirantes, ideal para los climas cálidos de los países caribeños como Colombia.

