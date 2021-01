Charli D'Amelio y sus amigos son blanco de críticas y burlas luego de un lujoso viaje a las Bahamas

Los fanáticos de las estrellas más famosas de TikTok están expresando su decepción cuando han surgido fotos de Charli D'Amelio y su hermana Dixie, Chase Hudson, Noah Beck y Madi Monroe aparentemente de vacaciones en las Bahamas.

A partir de la noche del lunes, comenzaron a aparecer videos en línea de los jóvenes influencers que aparentemente posaban con fanáticos en las Bahamas y, específicamente, en el resort Atlantis en Nassau.

Otras fotos etiquetadas en Atlantis en Instagram muestran a Hudson y Beck posando con fanáticos en la piscina de un resort, y otra muestra a Beck posando con un joven fan en Twitter.

Esto los ha hecho el blanco de críticas y burlas por parte de sus fanáticos, especialmente contra Charli D'Amelio quien recientemente realizó un Instagram Live para recordarle a la gente que se mantenga segura.

no cause the way charli even SPOKE out on live abt how she said she'd do better staying home and social distancing then they all go to the fucking BAHAMAS? could that not wait??? like its ok take a break from social media i get it but you can do that AT HOME.

— mel 🎸 (@charsboon) December 28, 2020