Jacky Bracamontes cuenta cómo aceptó la pérdida de su único hijo

En marzo de 2013, Jacky Bracamontes vivió uno de los momentos más agridulces de su vida. La estrella se convirtió en mamá de los gemelos Jacky y Martín, pero el instante lleno de alegría se empañó rápidamente con una desgarradora noticia: su hijo varón nació sin signos vitales.

La pérdida tras meses de gestación anhelando la llegada de los bebés fue el golpe más duro en la vida de la actriz y conductora; sin embargo, aunque cayó en una fuerte depresión debido a la partida de su hijo, en medio del dolor encontró un propósito en su sufrimiento que la ayudó a superar este triste episodio de su vida.

Jacky Bracamontes se abre sobre la pérdida de su hijo Martín

Durante el panel virtual de "Mujeres imparables de La suerte de Loli", Jacky Bracamontes abrió su corazón sobre el duelo que atravesó con la muerte de su hijo Martín y cómo concluyó que el devastador acontecimiento ocurrió por una razón.

“El golpe más duro que me ha dado la vida ha sido el haber perdido a mi bebé. (…) Mi primer embarazo era un niño y una niña y en la semana 34 empecé con contracciones. Cuando yo empecé con las contracciones el bebé había fallecido y por eso empecé con las contracciones, pero obviamente no se sabía”, inició contando la tapatía en el reciente panel moderado por Jessica Carrillo.

Bracamontes continuó narrando que no supo que su hijo había muerto sino hasta que comenzó el parto, algo que la conmocionó tanto que debieron dormirla en el quirófano. Cuando finalmente recobró la conciencia, su esposo, Martín Fuentes, le explicó lo que había ocurrido y entonces ella se fue a “la parte más oscura que pudiera haber experimentado”.

“Lloré mucho durante seguido fácil un mes sin parar todos los días. Por otro lado, tenía la ilusión de que mi Jacky estaba en terapia intensiva, iba todos los días a verla, a alimentarla, pero estaba yo en una depresión muy fuerte”, añadió en la sincera plática junto a algunas de sus compañeras en este proyecto con el que regresa a la actuación.

La presentadora de 41 años aseguró que en ese momento de su vida se preguntaba constantemente el porqué le había pasado esto hasta que una persona la ayudó a cambiar la perspectiva que tenía. Entonces, comenzó a ver el suceso desde otra óptica y finalmente pudo encontrar la paz que anhelaba con respecto a lo acontecido.

“Una persona me dijo: ‘Jacky deja de decir el porqué sino para qué. Cambia la pregunta’. Obviamente pasé por altos, bajos, leí libros, platiqué con psicólogos, porque uno trata de encontrar la forma de salir adelante. Eso fue lo que me hizo clic: el ok, ‘¿para qué me pasó esto a mí?”, reflexionó en la charla para Telemundo.

Con su cambio de mentalidad y el crucial apoyo incondicional de su familia y esposo, el cual estuvo “imparable” a su lado en el proceso de duelo, la intérprete finalmente halló la respuesta que requería en sus cinco hijas, Jacky, Carolina, Renata y las mellizas Paula y Emilia.

“Yo sentí que ese bebé vino a salvarle la vida a mi Jacky porque tal vez si Jacky hubiera estado sola y me hubiera pasado eso, pues Jacky no hubiera estado en este mundo, entonces a mí me ayudó mucho eso”, narró.

“Emilia y Paula no estarían en mi vida si ese bebé hubiera llegado porque yo no hubiera buscado otro bebé. Entonces esa también es otra razón por la que se fue, para que Emilia y Paula estuvieran en mi vida y la verdad hoy por hoy mi vida no sería la misma si esas dos chiquititas no estuvieran aquí”, destacó.

Ahora, la actriz está segura de que todo lo que vivió a raíz de esta desgracia la hizo una mujer fuerte e indetenible. “Después de vivir eso, después de tocar esos puntos de dolor que yo nunca en mi vida pensé que existieran, eso creo que me hizo una mujer imparable”.

“Hoy por hoy doy la vida por mis hijas y eso me hace levantarme, sonreír y seguir adelante. Y todas las noches le pedimos al angelito del cielo, a mi Martincito, que cuide a mis hijas y que nos cuide a nosotros”, finalizó conmovida Jacky Bracamontes.

