Así lucía Leticia Calderón en "La indomable", la primera telenovela que protagonizó

Desde su debut como actriz en 1983, a tan solo 14 años de edad, Leticia Calderón demostró que tenía todo para ser una gran luminaria en el mundo del espectáculo mexicano. La actriz se estrenó en los melodramas en la telenovela Amalia Batista y, a partir de ese momento, se mantuvo imparable participando en una producción exitosa tras otra.

Gracias su belleza natural, habilidades artísticas innatas y gran entrega a cada trabajo, su carrera fue meteórica y no tardó más que en cumplir la mayoría de edad para que la productora Julissa le ofreciera su primer papel protagónico en el melodrama La indomable.

Con apenas 18 años, una Lety llena de entusiasmo, ilusión y una trayectoria corta pero exitosa no dudó en asumir el reto. No obstante, aunque brilló en esta producción con todo su fulgor, perfilándose desde entonces para ser lo que es hoy en día, una de las mejores actrices en la historia de las telenovelas, no fue nada fácil para ella protagonizar por primera vez.

El look de Leticia Calderón en su primer protagónico de telenovela

En el año 1987, a apenas cuatro años de su iniciación como intérprete, Leticia Calderón demostró que había llegado al mundo de las telenovelas para quedarse al encabezar impecablemente La indomable, una historia donde encarnó a la caprichosa ‘María Fernanda Villalpando’ y formó pareja protagónica con el galán Arturo Peniche.

La telenovela, antagonizada por Juan Carlos Serrán y Elvira Monsell, narraba la historia de esta guapa, adinerada pero arrogante joven quien tiene una vida idílica viviendo en una hacienda con su padre y con una relación con un hombre llamado ‘Gerardo’; no obstante, su estabilidad acaba al descubrir que su novio le es infiel y de inmediato pone punto final a su romance.

Justo en ese momento, ‘María Fernanda’ conocerá al humilde ingeniero ‘Miguel Echánove’, quien queda enamorado de ella y su belleza desde el momento en el que la conoce. La protagonista, con el corazón todavía roto, rechaza al sincero pretendiente hasta que decide utilizarlo y casarse con él solo para cobrar venganza de ‘Gerardo’.

Al enterarse de lo perpetrado por su novia, ‘Miguel’ queda destrozado, la repudia y opta por alejarse de ella. Entonces, ‘María Fernanda’ abrirá los ojos ante sus propios errores y se dará cuenta de que realmente ama al ingeniero.

Aunque la joven intentará probarle que está arrepentida y sus sentimientos hacia él son honestos, su reconciliación no estará libre de obstáculos pues su ‘Gerardo’ y ‘Sofía’, otra mujer que siempre ha estado enamorado de ‘Miguel’, buscarán la manera de separarlos.

Por su gran actuación en esta historia, Lety ganó el premio TVyNovelas a la mejor actriz joven y rápidamente se abrió paso como una brillante figura requerida por los productores para televisión y teatro. De hecho, continuó trabajando imparable desde entonces en numerosas producciones emblemáticas como Esmeralda (1997).

Sin embargo, aunque esta trama representó su primera gran oportunidad para brillar como protragonista, la heroína de melodramas consentida del público estuvo a punto de renunciar varias veces durante el rodaje debido a lo exigente que era la directora de esta ficción, la famosa Beatriz Sheridan.

“Me tocó una directora muy fuerte que era Beatriz Sheridan. Muy exigente, un tanto déspota al principio, y que nada más me ofendía. Nada le parecía bien. Entonces, yo lloraba mucho, me desilusionaba”, confesó en una entrevista a Mónica Garza para su programa Historias Engarzadas.

“En Tabasco recuerdo que dos veces agarré mi maleta y dije ‘a la fregada, yo ya no quiero nada de esto porque no estoy dispuesta a que me estén regañando, a que me estén gritando, a que me estén haciendo llorar y a que me estén humillando”, destapó, aunque después desistió de sus impulsos y siguió adelante con el proyecto pese a su malestar.

Por fortuna, más adelante en los inicios de su carrera, se encontraría con grandes histriones que la apoyaron y ayudaron a bruñir su talento y salir adelante. “Me acuerdo que Rafael Banquells un día me pegó un grito espantoso porque no podía llorar. Entonces, Rogelio Guerra me empezó a llevar y a guiar para poder lograrlo”, recordó.

Hoy en día, a sus 52 años de edad, Leticia Calderón es una de las actrices más exitosas, respetadas y queridas por su trabajo durante más de cuatro décadas de trayectoria en el medio artístico mexicano, donde es considerada una talentosa eminencia.

Su más reciente papel fue en la telenovela Imperio de mentiras, donde se destacó como la gran villana ‘Victoria Cantú’, un rol por el que se llevó una ovación de la audiencia desde sus casas que no pueden esperar que se recupere pronto de la covid-19 y pueda integrarse en el futuro a otra gran producción.

Empero, a pesar de los éxitos que ha cosechado durante los casi 34 años que han pasado desde que obtuvo su primer protagónico, su rol más importante sigue siendo el que ejerce fuera de los foros y detrás de las cámaras: el de abnegada mamá soltera de los adolescentes Luciano y Carlo, papel por el que también es admirada y loada.

