La cuarta temporada de El mundo oculto de Sabrina sigue generando reacciones, pero esta viene de parte de un personaje muy importante, se trata de Melissa Joan Hart quien diera vida a esta hechizera desde la creación de esta serie llena de brujos, espantos y conjuros. Y es que la actriz reveló recientemente que no participó en este inesperado final, por considerar que la generación que hoy disfruta de esta trama no es la misma para la que ella dedicó parte de su talento y ya éstos no se interesan por este tipo de tramas.

La contundente declaración deja clara su falta de interés por sumarse a este joven elenco que a su criterio no tiene los mismos gustos, ideales ni motivos para desarrollar una producción que antes poseía menos ficción y efectos especiales a lo que se usan actualmente.

Esta es la contundente razón por la que Melissa Joan Hart no participó en "El mundo oculto de Sabrina"

Pero esto no fue todo la actriz señaló que el concepto o esencia de la trama no es la misma en la que ella trabajó desde sus inicios. A su criterio, esta nueva versión es mucho más satánica, gótica y hasta sexy, elementos que no estaban contemplados en el desarrollo de la historia que la hiciera famosa. Esto levantó reacciones entre la fanaticada que asegura que es igual de divertida y diferente.

"Creo que está mucho más orientada a los Millennials y a generaciones más jóvenes. No es algo que vaya a ver, ni que me interese ver ahora, y no es algo que mis hijos verán", dijo Joan Hart durante una entrevista a Insider, dejando así una posición muy radical e inesperada para los seguidores de esta nueva generación.

Esta reacción se genera ante la insistencia de los realizadores de El mundo oculto de Sabrina por traer de vuelta a Caroline Rhea (Hilda) y Beth Broderick (Zelda) para interpretar a sus icónicos personajes que alegraron a quienes han seguido esta historia desde sus inicios. Ellas de inmediato aceptaron estar en el cierre de temporada, mientras que la figura principal rechazó la invitación por considerarla inapropiada y fuera de tiempo. Ante su ausencia solo fue nombrada en el guión y se argumentó que fue enviada al cuarto verde para ser convertida en comida para gato, ya que contó con innumerables errores.

