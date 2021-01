"Baby Bang", la nueva tendencia en flequillo impuesta por la protagonista de Los Bridgerton

Los actores de Bridgerton Netflix están causando furor. Un ejemplo de ello es que la protagonista de esta historia Daphne ha impuesto una tendencia en el peinado al lucir el llamado por los especialistas del estilismo: "Baby Bang".

Éste no es más que una versión muy corta de flequillo dividida en el medio a través de una raya. Pero ojo, no trates de hacerlo en casa, ya que no es apto para todos los rostros ni estilos. Solo un profesional de la belleza es capaz de adaptarlo y realizarlo adecuadamente.

¡Aunque no lo creas! Regé-Jean Page actuó como extra en la película de Harry Potter El actor que se ha hecho aún más famoso por la serie de Netflix llamada Los Bridgerton, ha participado en varios proyectos cinematográficos.

Esta joven protagonista no solo se ha convertido en un fenómeno con su historia de amor y desencuentros sino que también es referencia entre quienes quieren adoptar su look romántico, colonial, glamoroso y al mismo tiempo vintage. Una muestra de ello es que ya muchas buscan copiar su tan particular flequillo.

Éste está siendo cada vez más pedido por las chicas, sin embargo, deben tomar en cuenta que solo es posible para quienes poseen frentes muy amplias y cabellos ondulados ligeramente. No resulta para cortes rectos, ni mucho menos para quienes cuenten con capas o demás degradés en el cabello.

Y aunque este look cuenta con diversas variaciones, la mejor forma de llevarlo es a través de recogidos y si al flequillo se le añade un poco de gel o espuma, se fijará mucho mejor y hará lucir al rostro muy femenino y chic. Solo recuerda siempre asesorarte con un experto para lucir impecable y acorde a tu estilo.

