Angelique Boyer comparte fotos inéditas de la boda de 'Elisa' y ‘Leo’ en "Imperio de mentiras"

Luego de que sus vidas se unieran con una tragedia y tuvieran que sortear un sinfín de obstáculos para vivir a plenitud la única verdad en mundo de corrupción, ambición y engaños, su amor, los protagonistas de Imperio de mentiras lograron vencer las fuerzas del mal que los separaban en el feliz desenlace de esta telenovela llena de intrigas.

Como la audiencia lo atestiguó, en los segundos finales del último episodio del melodrama producido por Giselle González, ‘Elisa Cantú’ y ‘Leonardo Velasco’, interpretados por Angelique Boyer y Andrés Palacios respectivamente, unieron sus vidas en matrimonio rodeados del cariño de sus seres queridos luego de atravesar una desgracia tras otra a lo largo de esta trama.

Así reaccionó el público al gran final de “Imperio de mentiras” La telenovela se despidió de la pantalla chica mexicana este domingo 17 de enero.

El emotivo momento, transmitido por Las Estrellas el pasado domingo 17 de enero, fue el broche de oro para esta historia y un final muy merecido para los valientes y honestos héroes de esta ficción, quienes tras muchas lágrimas derramadas y transitar varios momentos de tensión, lograron derrumbar juntos el “imperio de mentiras” que cercaba sus vidas e imponer su romance sobre todo.

No obstante, aunque lo que se vio en pantalla conmovió a los espectadores en casa, estas no son las únicas imágenes que existen del ansiado enlace matrimonial de novela. Boyer tenía en su poder numerosas postales del día en el que se grabó la boda y no dudó en compartirlas para despedirse de los seguidores de este teledrama con atisbos inéditos de las escenas más sublimes de toda la telenovela.

Los retratos nunca antes vistos de la boda de ‘Elisa’ y ‘Leo’ en Imperio de mentiras

A través de su cuenta en Instagram, la actriz nacida en Francia causó furor entre sus 13 millones de seguidores al publicar este lunes 18 de enero un álbum de fotos nunca antes vistas de la íntima boda de ‘Elisa’ y ‘Leo’ que agrupaban retratos donde se puede ver a la actriz en la piel del personaje con algunos otros del detrás cámaras de estas secuencias.

La intérprete dio inicio a la publicación masiva de instantáneas de la ceremonia de telenovela subiendo una imagen donde luce sublime como la segunda mayor de las ‘Cantú’ posando muy contenta en el exquisito vestido de novia, que portó para la especial escena del drama con tintes policiales, frente a una enorme verja.

“Elisa’, una novia muy feliz”, tituló Angelique la fotografía en tonos sepia que recibió numerosos halagos, entre los que destacó uno de su novio en la vida real, Sebastián Rulli, quien completó lo escrito en la leyenda con un: “¡Y hermosa!”.

Posteriormente, subió otro par de postales en sepia de ‘Elisa’ presumiendo su belleza en su romántico traje en blanco con escote en “V” en uno de los hermosos espacios de piedra del Parque Nacional Desierto de los Leones.

Más tarde, divulgó tres fotos del sentimental momento en el que los novios sellan su enlace en el altar, que sí se vieron en pantalla, para agradecer a Palacios por su complicidad durante los meses que estuvieron grabando juntos este melodrama que para siempre recordarán, en especial, por el gran esfuerzo que requirió de todos los involucrados para sacarlo adelante en plena pandemia.

“Una historia de amor, ‘Elisa’ & ‘Leonardo’. ¡Gracias Andrés Palacios por hacer equipo, por la complicidad y las risas! #Leisa GRACIAS a todos los que nos apoyaron durante este proyecto. Triunfó el amor”, destacó al pie de los lindos retratos que mostraron a los actores besándose, en medio del ritual y, por último, con ‘Leo’ estampándole un beso en la mano a ‘Elisa’.

Igualmente, divulgó una tercera galería en las que se la pudo apreciar modelando el hermoso vestido en las locaciones donde se grabó el matrimonio y también algunos cuadros fuera de personaje junto al equipo de peinado, vestuario y maquillaje que la dejaron preciosa para esta secuencia final de Imperio de mentiras.

“Gracias a todo el equipo de maquillage y peinados. Monstruo y Cointa, las amo. Iván y Jessy… ¡No tengo foto con todos! Pero fue un gran equipo. También a todos los que hicieron vestuario. Los quiero con todo mi corazón. A varios reencontré y a otros tuve el gusto de conocer. Ustedes hacen nuestros días mejores. GRACIAS”, expresó.

Y, para finalizar, subió un último compendio de fotos en el que nuevamente lució regia con el look nupcial de ‘Elisa’ junto a Palacios, la productora del drama y otros miembros del equipo que hicieron posible el impecable resultado que el público atestiguó en la pequeña pantalla desde el estreno de la historia en septiembre de 2020.

El director Juan Pablo Blanco, Hugo Aguilar, Armando Zafra, Silvia Terán, Luis Ops, Oniel Alfaro, Alejandra Robles Gil, Susana González, Patricia Reyes Spíndola y Verónica Langer fueron algunos de los que participaron en la creación de este proyecto y también aparecieron en las instantáneas que vieron luz en el perfil en Instagram de Angelique Boyer.

“Bueno ya la última… la verdad me he casado muchas veces, pero no en todas fue feliz la novia así que con ‘Elisa’ disfrutamos ese día con la maravillosa compañía”, comenzó redactando en este último post.

“Elisa’, yo y todos ese día estábamos muy felices. Cómo los quiero, amigos, ¡son detalles los que hacen que tengan un espacio especial en mi corazón! Son años y no tantos pero muchas cosas juntos, cerramos este capítulo de nuestras vidas, buen camino. Les deseo lo mejor. Gracias por tanto, los amo Imperio de mentiras. Gracias por el apoyo. Son lo máximo del mundo mundial”, concluyó la luminaria de 32 años que con esta trama se coronó como la reina de las telenovelas de la nueva generación.

Por supuesto, todas las postales registraron miles y miles de halagos por parte de los televidentes para Angelique por su buen aspecto, aplausos para ella y toda tripulación de este barco por su intachable trabajo y también algunos comentarios llenos de nostalgia ante la conclusión de la ficción que los mantuvo en vilo y empleando sus dotes de detectives durante los difíciles meses del pasado año.

“Gran personaje”, “El peinado, maquillaje, todo divino”, “Leisa por siempre”, “Ay no, los voy a extrañar mucho”, “Me encantó el final”, “Cada foto es más perfecta que la anterior”, “Tú eres lo máximo del mundo mundial”, “De las veces que te has casado en las telenovelas, en esta luciste más hermosa”, “Por fin una de tus personajes tuvo una boda tranquila”, “Eres la novia más chula” y “Te amamos y amamos a ‘Elisa”, fueron algunos de los elogios que recibió.

Por supuesto, no faltaron quienes les preguntaron para cuándo se vestiría de blanco en la vida real, aunque en numerosas ocasiones ha insistido que casarse no está entre sus planes de pareja; mientras, por otro lado, su amado le lanzó un piropo en la última publicación que de nueva cuenta se destacó entre el mar de halagos: “¡¡¡La novia más hermosa del universo!!! ¡Qué afortunado que soy!”.

Tras Imperio de mentiras, Angelique Boyer se tomará al menos año de descanso lejos de los foros de televisión pero al regresar quiere que sea en un género de telenovela totalmente distinto al que trabajó en esta producción estelar de Televisa.

“(Imperio de mentiras) fue una historia muy fuerte, un personaje que lloró en cada escena, aprendí muchas cosas actorales, quiero hacer cosas distintas, ahora hablando de lo que viene me gustaría cambiar el género, tanto para mí como para que el público me vea en otra cosa. Si viene algo pronto será muy bienvenido porque estamos muy conscientes de que es una bendición trabajar”, expresó en una reciente entrevista con Infobae.

