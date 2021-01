Itatí Cantoral prepara nuevo proyecto en Netflix

Itatí Cantoral comenzó el nuevo año imparable. Tras el éxito que está experimentando con La mexicana y el güero, la estrella con más de dos décadas de trayectoria artística a sus espaldas ya está lista para asumir retos inéditos en su carrera y esta vez se aventurará lejos de los foros de telenovelas para sumarse a un nuevo proyecto de la mano de uno de los servicios de entretenimiento más populares del momento: Netflix.

Hija de Itatí Cantoral pasea con su mamá en Los Angeles con pantalón de cuero y chamarra brillante María Itatí tiene 12 años y es la mejor amiga de su mamá

Itatí Cantoral estrenará proyecto en Netflix

A través de su cuenta en Instagram, la intérprete de 45 años de edad sorprendió a sus más de dos millones de seguidores este lunes 18 de enero al anunciar que ya se encuentra trabajando en una nueva producción para el gigante de streaming con el que promete sorprender a la audiencia.

“¡Nuevo proyecto! Sorpresas en Netflix”, informó emocionada junto a una foto donde se la ve muy contenta dentro de una cabina de grabación con su cubrebocas puesto y lista para dar lo mejor de sí en este proyecto.

Aunque Itatí no ofreció ningún detalle de lo que está cocinando tras destacar con su interpretación de ‘Andrea Ibarrola’, la noticia rápidamente alborotó a los fans de la protagonista de telenovelas, quienes en centenares de mensajes le desearon todo el éxito y manifestaron su impaciencia para disfrutar del resultado de esta nueva aventura en la que se embarca.

“¡Qué emoción!”, “Me encanta”, “Todos los éxitos del mundo”, “Muchísimos éxito, ansiosa por saber qué es”, “¡EMOCIÓN AL MIL!”, “¡Qué felicidad!”, “Ya quiero ver todo lo que viene”, “Emocionada”, “¡Con todo!” y “Esta chiquita no para de trabajar. ¡Eres una grande!”, fueron algunos de los comentarios que sus admiradores le expresaron al pie de la imagen.

Esta, no obstante, no es la primera vez que Itatí Cantoral trabaja con Netflix. En 2016, para el promocional de la serie Orange is the new black, la actriz revivió a su personaje ‘Soraya Montenegro’, la villana de María, la del barrio, como una de las reclusas de la prisión de Litchfield donde tuvo diálogos en español con las actrices el programa. A pesar de que solo era parte de la publicidad, su actuación fue ovacionada por el público hispanoamericano al punto de que volvió a participar en los clips de promoción de la producción en 2017.

También te puede interesar: