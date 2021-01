Así luce hoy 'Daniela', la hija de 'La diabla' en "Sin senos sí hay paraíso"

En el año 2016, casi una década después del gran éxito internacional que tuvo la historia de ‘Catalina Santana’, Telemundo trajo de vuelta a las pantallas a los personajes de esta trama protagonizada por Carmen Villalobos, basada en una novela de Gustavo Bolívar, en una secuela de la pluma del mismo escritor titulada Sin senos sí hay paraíso.

Con la primera temporada de este proyecto, el público quedó prendado frente al televisor descubriendo todo lo acontecido después de la trágica muerte de ‘Catalina’, pero en esta superproducción no solo volvieron a escena los personajes que se robaron el corazón del público en Sin senos no hay paraíso, también se sumaba una nueva generación de personajes, entre los que se destacó ‘Daniela Beltrán’, la envidiosa hija de ‘Yésica’, ‘La diabla’

En la ficción de realismo social encabezada por ‘Catalina Marín’, la hija de ‘doña Hilda’ y ‘Albeiro’, la vanidosa ‘Daniela’ es una auténtica antagonista que se ganó el odio del público durante las temporadas que participó en la exitosa telenovela, pero el personaje también logró hacerse con el cariño de la audiencia para la intérprete detrás de esta villana: Johanna Fadul.

A pesar de que debutó en el medio artístico de su país en 2003, la actriz colombiana era desconocida en muchos países hasta que dio vida a este personaje que la lanzó al estrellato y le abrió las puertas de par en par en el mundo del espectáculo. Y aunque al final su rol no llegó hasta la última parte de la saga, pues murió por su propia mano a comienzos de la tercera entrega, Fadul sigue siendo recordada como una de las favoritas de esta segunda etapa de la inolvidable historia.

“Vivo inmensamente agradecida con todos mis seguidores por tanto apoyo y cariño. Con Dios por permitirme vivir este momento tan soñado y grande y con Telemundo, con FoxTelecolombia y con Gustavo Bolívar por haber creído en mí y darme esta maravillosa oportunidad”, dijo a People En Español tras la salida de su personaje de la trama, el cual representó un gran desafío actoral.

“Al comienzo de la primera temporada me costó porque ‘Daniela’ y yo somos totalmente opuestas. Yo no soy tan exhibicionista y lanzada como ella. Soy incapaz de tratar mal a alguien y montarme en ese rol fue un proceso fuerte. (Las escenas sexys) fue algo muy difícil, pero tuve que hacer un clic para darle lo mejor a mi personaje y esto era tener que despojarme de los pudores de Johanna para ser 100% Daniela”, reveló.

No obstante, desde el final de su actuación del rol que le dio un giro a su vida han pasado casi tres años en los que la actriz lógicamente ha cambiado. Mira cómo luce actualmente y qué ha sido de su vida tras Sin senos sí hay paraíso.

El aspecto actual de Johanna Fadul, ‘Daniela’ en Sin senos sí hay paraíso

Tras su excelente personificación de ‘Daniela’ en Sin senos sí hay paraíso, Johanna Elena Rojas Fadul se convirtió en una de las actrices preferidas de los espectadores hispanos, pero la estrella no se conformó con la gran popularidad obtenida y buscó continuar demostrando su talento, entrega y versatilidad actoral en otras producciones.

No obstante, no fue nada fácil para ella descoserse la piel de ‘Daniela’ pues aunque tiene trayectoria en el teatro, cine y televisión, cuando comenzó a presentarse a castings para nuevos proyectos, le señalaban que seguía actuando como la popular unigénita de ‘La diabla’, algo que le era inevitable tras más de dos años encarnándola.

“La gente de casting me decía ‘vemos a Daniela’. Y yo decía ‘Díos mío, ¿cómo puedo hacer (para que no se vea)?”, confesó en una entrevista con la revista anteriormente citada. Por fortuna, si bien tuvo que pasar algún tiempo, logró desprenderse del papel. “Daniela’ fue un personaje bastante fuerte que marcó a muchas personas, pero ahí siento que está la pelea del actor, en salirte de un personaje para empezar otro”.

Es así que, tras lograr echar a la enemiga de ‘Catalina Marín’ de ella, se ganó el papel de ‘Mariana Ortega’ en la serie de Telemundo Operación Pacífico, una producción estrenada el año pasado donde se reencontró con Majida Issa, quien dio vida a ‘La diabla’ en Sin senos sí hay paraíso y con quien forjó una gran amistad tras ser madre e hija en la ficción.

En este proyecto, ambas fueron hermanas.

“Yo quería hacer un personaje diferente, que no fuera la mala porque muchas veces a uno como que lo enfocan y le dicen ‘como hiciste de mala siempre vas a ser la mala’. Entonces con este personaje quiero que ‘Daniela’ quede en el recuerdo de la gente y que me empiecen a ver como ‘Mariana’. No que me sigan diciendo ‘Daniela’ en la calle sino ahora ‘Mariana”, enfatizó en su plática con el medio la actriz de 35 años, quien hasta la fecha no ha sido parte de ningún otro proyecto.

A la par de su carrera artística, Johanna, quien ahora luce una melena castaña oscura y no roja como en Sin senos sí hay paraíso, está enfocada en su faceta como empresaria, misma en la que se sumergió con el lanzamiento a finales del año pasado de una línea de belleza y cuidado corporal llamada Rosé.

En cuanto a su vida personal, la luminaria está felizmente casada con Juan Sebastián Quintero, mejor conocido como Juanse, un actor, cantante y presentador colombiano de 32 años. Ambos llevan más de cinco años de casados pero se conocen desde 2003.

La hermosa pareja continuamente alardea su bella relación en redes sociales con románticas postales, pero en su historia de amor no todo ha sido color de rosa viajando y viviendo momentos especiales, también han atravesado duras tragedias que han fortalecido el vínculo de amor y respeto que se tienen.

En 2015, la pareja se enfrentó a una devastadora noticia cuando las gemelas que esperaban, Antonella y Anabella, murieron debido a una complicación en el séptimo mes de embarazo de la actriz. Juntos lograron aceptar el doloroso momento, demostrando que su amor es a prueba de todo, pero no han procreado más hijos.

El año pasado, Fadul dedicó una conmovedora publicación en Instagram a sus dos angelitas en el cielo junto a una serie de postales donde quedaron inmortalizados varios instantes de su gestación. "Ellas seres tan frágiles y a la vez tan poderosos que no tuvieron que vivir en este mundo para cumplir su propósito. Desde que decidieron escogerme como mamá y aunque terrenalmente no estén presentes, todos los días me llenan de bendiciones. Gracias hijas por regalarme el privilegio de tener dos angelitos en el cielo”.

Por otro lado, en su perfil en esta red está siempre muy activa y en comunicación con sus casi 6 millones de seguidores a quienes les comparte vistazos a su vida, sus proyectos, emprendimientos y hasta les presume sus mascotas, dos pomeriana mini llamados Madonna y Paris.

En lo expuesto en esta plataforma, la intérprete demuestra igualmente que ama hacer ejercicio para conservar su esculpida figura, consentirse y no tiene ningún tabú para hablar sobre los procedimientos estéticos a los que se ha sometido a lo largo de los años.

A pesar de los éxitos, la eterna ‘Daniela’ de Sin senos sí hay paraíso sigue siendo la misma persona que era cuando comenzó a rodar esta serie, todavía conserva su humildad y los pies sobre la tierra mientras va por más oportunidades para exhibir su gran talento y el impecable trabajo que puede hacer.

Asimismo, aun cuando han pasado casi tres años desde que dio vida por última vez a la hija de ‘La diabla’, uno de los días más felices de su vida por siempre será cuando le dijeron que se había ganado el rol antagónico juvenil de esta serie.

“Tengo muchos (días muy felices en vida). Uno fue cuando me dijeron que me gané el personaje de ‘Daniela’, otro cuando le di el 'sí' a JuanSe, pero realmente todos los días soy feliz aunque las cosas no me salgan tal cual las planeo pues por el solo hecho de tener vida es suficiente para salir adelante y ser feliz”, confesó a People En Español en una plática en 2017.

