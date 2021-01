'Star Wars' es criticada en las redes sociales en el día de Martin Luther King por ser una franquicia racista

Cada 15 de enero, en Estados Unidos recuerdan el nacimiento y día de Martin Luther King, el defensor de los derechos civiles de los afrodescendientes, considerado uno héroe del siglo XX y quien murió luchando contra el racismo. La cuenta de Twitter de 'Star Wars' quiso honrar su memoria con un tuit con una de sus frases, pero los críticos señalaron a la franquicia.

El protagonismo de personajes de piel blanca ha sido la principal la razón por la que los detractores de 'La Guerra de las Galaxias' critican la saga de películas y series como una franquicia racista.

"Llega un momento en que uno debe tomar una posición que no es segura, ni política, ni popular, pero debe tomarla porque la conciencia le dice que es lo correcto", fue la frase de Luther King Jr. que citó la cuenta de 'Star Wars' en la red social.

Añadió: "Hoy honramos al Dr. King y celebramos su legado. La familia Lucasfilm está comprometida con la lucha por la justicia y la igualdad en todos los rincones de la galaxia. ¡Cada uno de nosotros mantiene vivo el sueño!".

Today, we honor Dr. King and celebrate his legacy. The Lucasfilm family is committed to the fight for justice and equality in every corner of the galaxy. Each of us keeps the dream alive! (Photo by Reg Lancaster/Express/Getty Images) — Star Wars (@starwars) January 18, 2021

Las críticas

Ese mensaje de compromiso por la lucha de la justicia e igualdad enardeció a los críticos de la franquicia, que al contar la historia de héroes que combaten contra un sistema opresor, es lógico que se sientan identificados con lo hecho por Martin Luther King. Sin embargo, muchos han denunciado que en 'Star Wars' los actores de piel negra no han tenido protagonismo, como el caso de John Boyega (Finn) en la última trilogía, opacado por Daisy Ridley (Rey) o Adam Driver (Kylo Ren/Ben Solo).

"¿Dónde estaban exactamente cuando Kelly Marie Tran y John Boyega fueron atacados por racistas todos los días?" y "Redujeron el personaje de John Boyega en The Rise of Skywalker. Por favor que sean coherentes sus palabras y sus acciones" fueron algunas de las críticas que publicaron usuarios de Twitter contra 'Star Wars'.

so where exactly were y’all when Kelly Marie Tran and John Boyega got attacked by racists on the daily 🤔 https://t.co/SpG9dyq5YF — mel🌙 (@Ieiiaorgana) January 18, 2021

You reduced John Boyega’s character in TROS. You made Kelly Marie Tran’s character a side-character out of the fear of reactions from TLJ. Even when hated, George Lucas would never minimize a role of a character. Please reflect your words and your actions. — Mucc (@TheLonelyMucc) January 18, 2021

i hope john boyega, kelly marie tran, oscar isaac, etc are laughing about this in a group chat. and this is especially worthless when gina carano is still employed by you. — 🌌 (@YAV1N4) January 18, 2021

Próximamente, un Jedi de la comunidad LGBT

Un Jedi transgénero es el próximo objetivo de Lucasfilm para un nuevo e importante personaje del universo de 'Star Wars', una apuesta clara hacia la diversidad entre sus protagonistas, buscando mermar un poco las críticas.

La última trilogía, la primera de la mano de The Walt Disney Company, fue el inicio de un acercamiento hacia la diversidad y la inclusión, con una mujer como protagonista principal, Rey, un afroamericano, Finn, y Poe Dameron, de origen latino, pero darle protagonismo a un afroamericano o a un miembro de la comunidad LGBT sería un paso importante.

La próxima película de Star Wars se espera para 2022, como el inicio de una nueva trilogía.