Angelique Boyer revela si le gustaría probar suerte como actriz en Estados Unidos

Desde su debut en la televisión de México durante su adolescencia, Angelique Boyer ha estado imparable destacando con su talento, belleza y carisma en una producción emblemática tras otra hasta su más reciente éxito: Imperio de mentiras. Tras recorrer varias etapas en su trayectoria artística, gracias a este melodrama con tintes policiales donde interpretó a ‘Elisa Cantú’, la luminaria se coronó como la reina de las telenovelas de la nueva generación.

Sin embargo, aunque pueda parecer que ya alcanzó lo más alto de la cumbre del éxito en nuestro país y tiene todo para triunfar en el extranjero, la estrella no tiene intenciones de irse probar suerte en Hollywood ni en ningún otro escenario fuera de México, país que la recibió a sus dos años de edad cuando migró desde Francia junto a su familia.

Angelique Boyer quiere cambiar las lágrimas por risas en sus próximos proyectos La actriz quiere incursionar en géneros más ligeros; Imperio de mentiras transmite su final este domingo a las 21:00 horas, por Las Estrellas.

Angelique Boyer descarta partir a Hollywood tras el éxito de Imperio de mentiras

Durante una reciente entrevista al periódico Reforma, la intérprete de 32 años destacó que no tiene entre sus planes migrar del territorio azteca a Estados Unidos o Francia, pues tiene un amor absoluto por México, donde ha construido su vida y su exitosa carrera artística.

“Realmente no me gustaría irme a Estados Unidos o a algún otro lugar… Yo amo México y no me veo viviendo en otro país, ni siquiera por mis raíces en Francia”, afirmó al medio según reseñó Univisión.

En la conversación con el diario mexicano, Angelique Boyer recalcó que para ella sería difícil irse del país que es su hogar a ganar audiencias completamente diferentes. Además de que considera que el público latinoamericano, del que ha recibido toneladas de cariño y admiración gracias a su trabajo desde México, “es maravilloso”.

Igualmente, Boyer señaló que construir una carrera de éxito como lo ha hecho es complicado, por lo que valora cada ciclo de su crecimiento en el mundo del espectáculo mexicano, donde lleva más de una década trabajando.

“Es muy complicado, sin duda, hacer una carrera exitosa hoy en día, entonces valoro muchísimo el proceso que he tenido aquí, que ha sido uno muy saludable, me ha hecho crecer, aprender y valorar cada etapa que he vivido”, destacó la actriz, quien además enfatizó que todavía tiene mucho por recorrer como artista en nuestro país, en el cual, desea vivir hasta el último día.

“Aquí es donde quiero terminar mi vida y hay mucho qué hacer y muchos escenarios, plataformas y géneros que no he hecho… He tenido una larga carrera en la televisión, pero hay muchas otras cosas por hacer aquí”, confesó la estrella, quien se consagró como protagonista de telenovelas tras su magnífica interpretación de ‘Teresa’ en la telenovela homónima de 2010.

