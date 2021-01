Grey's Anatomy: Estas son las fotos más memorables de la actriz que interpretó el personaje de Cristina Yang

La noticia de que Cristina Yang regresaría a Grey's Anatomy alegró enormemente a sus seguidores, pues este se ha convertido en otro de los personajes inolvidables del drama médico que en esta temporada 17 se ha encargado de evocar a la nostalgia y sorprender con la aparición de Derek, George y todo aquel que cautivó el corazón de Meredith.

Y es que los recurrentes sueños en la playa de esta protagonista, han hecho que la trama tome un giro diferente, sorpresivo y agradable hasta el punto de que la actriz Sandra Oh sea una de las más pedidas para volver en alguno de estos recuerdos, pues ella marcó un antes y después en esta historia y en su vida personal y profesional. De ahí que aquí te presentemos los momentos más memorables que ha hecho público a través de su cuenta en Instagram.

¿Cristina Yang regresa a Grey's Anatomy? Aquí los momentos más inolvidables de la actriz que interpreta este personaje

Sandra Oh es una de las actrices que posee mayor popularidad luego de su interpretación de Cristina Yang en la serie Grey's Anatomy, razón por la que luego de poner punto final a su personaje, ella sumara una gran cantidad de fans en el mundo que admiran su talento, carisma y espontaneidad, esa con la que sin duda marcó la diferencia dentro de la serie médica.

Ella es una de las actrices más apasionadas por el mundo de la actuación, por eso, ha estado involucrada en una gran cantidad de proyectos como Killing Eve, The Princess Diaries, Under the Tuscan Sun, Last Night, entre otras famosas producciones en las que su nombre destaca.

Pero sin duda, su participación en Killing Eve no solo le ha merecido los mejores halagos, sino las más gratificantes experiencias que no duda en mostrar en sus redes sociales.

Múltiples nominaciones a los Emmy, People's Choice Awards, entre otros importantes premios que reconocen la labor de los actores en la televisión y en el cine la han tomando en cuenta debido a su capacidad por mostrar versatilidad, talento y empatía con el público que aplaude cada uno de sus proyectos.

Y es que luego de su paso por Grey's Anatomy ella no ha parado de trabajar y seguir brindando su versatilidad.

