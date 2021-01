Conoce a Felipe, el hermano de Danilo Carrera que debutará en las telenovelas este año

El mundo de las telenovelas mexicanas se llenará de nuevos rostros este año con el debut en varias producciones de jóvenes estrellas en potencia que buscarán conquistar a la audiencia con su talento, belleza y carisma. Y entre ellos, ya destaca Felipe Carrera, un talentoso actor que incursionó en el mundo del espectáculo siguiendo el ejemplo de su famoso hermano: Danilo Carrera.

El guapo joven ecuatoriano, quien tiene un parecido físico indiscutible con el protagonista de Quererlo todo, tiene más de dos años viviendo en México y se está abriendo camino en la televisión nacional a paso fuerte. De hecho, a apenas meses de tener su primera aparición en la pequeña pantalla, ya se prepara para irrumpir en los melodramas con Fuego ardiente, una producción de Carlos Moreno que marca el inicio de una trayectoria de éxitos.

Danilo Carrera devela su opinión sobre el exesposo de Michelle Renaud El ecuatoriano lleva más de un año de relación con la actriz.

Él es Felipe, el hermano de Danilo Carrera que estará en Fuego ardiente

Tras radicarse en México con el fin de perseguir su sueño como actor, Felipe Carrera ingresó al Centro de Formación Actoral de TV Azteca (Cefat) para comenzar una formación de dos años como histrión que terminó satisfactoriamente en abril del año pasado. Desde entonces, ha estado imparable abriéndose brecha en el medio artístico mexicano.

Poco después de culminar sus estudios, el intérprete se estrenó en la pantalla chica mexicana como protagonista de uno de los capítulos del programa unitario de Televisa Como dice el dicho. Y ahora, se encuentra de lo más contento grabando la trama original de la televisora de San Ángel que encabezan Mariana Torres y Carlos Ferro y supone su debut en el mundo de las telenovelas.

"Estoy muy feliz por mi primer proyecto. Disfruto mucho cada segundo que me toca grabar, aprendo mucho de mis compañeros y es una experiencia que me alegro de estar viviendo", confesó Carrera en una reciente entrevista con People en Español.

Aunque, a sus 23 años de edad, Felipe tiene claro que desea ser actor, esta no era la única profesión por la que tenía afinidad. Al igual que Danilo Carrera, él quería ser futbolista, pero por azares del destino decidió entregar su vida a las artes escénicas.

“Siempre me había gustado la actuación, pero nunca lo había visto como el trabajo al cual quería dedicarme. Yo antes jugaba fútbol y estaba estudiando otra carrera. Era algo que no tenía en mis planes. La oportunidad de entrar en la actuación se me da cuando vengo a México a visitar a mi hermano hace 3 años y me metió a un curso para ver si me gustaba”, narró a la revista.

“Después de eso me enganché y me vine a vivir al año siguiente a estudiar la carrera y aquí estoy. Llevo viviendo 2 años en México. Ya terminé mi carrera de actuación y conducción y ahora tengo la bendición de poder estar en mi primer proyecto”, concluyó.

No obstante, aunque se ha preparado para esta gran oportunidad, filmar su primera escena en Fuego ardiente lo hizo sentir todo un manojo de nervios. “Estaba muy nervioso realmente, sobre todo porque no conocía a mis compañeros hasta que me tocó entrar al foro a grabar con ellos. Tengo la suerte de que son muy buenas personas y excelentes profesionales y eso me ayudó a disfrutarla y a que consiguiéramos como equipo que quedara muy bonito”.

En el melodrama, el también modelo interpretará a ‘Hernán’, un joven que adelantó: “Le gusta el surf y es muy divertido, pero como todo hermano menor se mete en problemas y espera la ayuda de su hermano mayor, que es Gabriel”, el rol interpretado por Ferro. “Aparte de ser hermanos, son mejores amigos”, dijo sobre los personajes.

De acuerdo a Felipe, comparte muchas similitudes con el papel que encarnará en esta producción, como su amor por el deporte y que intentan ser siempre “los divertidos del lugar”. “También tenemos la suerte de que nuestro hermano es nuestro mejor amigo. En mi caso tengo la suerte de tener 4 mejores amigos. Si me meto en problemas puedo contar con ellos”, destacó.

En esta aventura actoral, la novel estrella ha empeñado todo su esfuerzo, talento y dedicación, pero no estado solo luchando por este sueño; en el camino hacia su meteórico ascenso ha contado con el apoyo incondicional, amor y guía de su hermano Danilo Carrera, quien en septiembre pasado se encargó de anunciar su iniciación como actor en el popular programa de antología de Televisa a través de sus redes sociales.

Sin embargo, destacó en su plática con el medio anteriormente citado que esto no es nuevo, pues el novio de Michelle Renaud siempre lo ha apoyado en todo lo que se ha propuesto. “Como hermano mayor es el mejor. Si yo tenía un partido de fútbol, tenis, basketball o hasta ping pong él estaba en primera fila apoyándome. Estoy seguro de que también en estos momentos está en primera fila al igual que toda mi familia. Sin mi familia no podría estar donde estoy y sin ellos no estaré donde planeo estar”, reconoció.

De hecho, el protagonista de Hijas de la luna no solo le ha brindado respaldo, también le ha dado un gran ejemplo a seguir. “Más que un consejo es el ejemplo: siempre tener tus diálogos de memoria correctamente, dedicarle el tiempo necesario a lo que estás haciendo para hacerlo bien y disfrutarlo”, confesó a People En Español que ha sido la lección más apreciable que aprendió de su hermano Danilo.

Actualmente, en su cuenta en Instagram, el próximo gran galán de telenovelas cuenta con más de 60 mil seguidores a los que continuamente les presume su atractivo físico con varios looks, aspectos de su vida personal, sus pasos como profesional y también algunas de sus aficiones, como ejercitar, jugar fútbol y pasar tiempo con sus hermanos.

El público finalmente será testigo del gran talento y preparación del hermano de Danilo Carrera cuando se estrene Fuego ardiente el próximo 8 de febrero a las 6:30 de la tarde.

También te puede interesar: