¡Gabriel Soto e Irina Baeva se casan! Anuncian su compromiso

Ni los escándalos, críticas, chismes y mucho menos los videos íntimos de hace unas semanas que involucraron a Gabriel Soto, impidieron que el actor diera el anillo de compromiso a Irina Baeva.

La pareja anunció su compromiso a través de sus redes sociales con una imagen en la que aparecen abrazados mientras Irina presume el gran diamante sobre su mano. "Dije que 'sí"", escribió Baeva en sus redes en la postal, misma que fue duplicada por Gabriel Soto en su perfil.

La plenitud y la paz que hoy presume la pareja les llevó poco más de dos años alcanzarla:"Nos estamos conociendo aún más como individuos, como personas y vamos para adelante con todo", dijo Gabriel Soto en septiembre pasado respecto a la relación en la que ha destacado el amor y el respeto.

"Hemos pasado tantas cosas que lo único que han hecho es que nos hemos unido aún más", reafirmó por su parte la protagonista de telenovelas que a su vez destacó: "Siento que nos complementamos".

Aunque hasta ahora la pareja da a conocer su compromiso, se sabe que éste fue el pasado 25 de octubre en Huatulco, donde Gabriel Soto hizo una gran velada.

La pareja compartió también la exclusiva de su compromiso a la revista Hola!, en la que afirmaron que fue un momento muy romántico en su lugar preferido: la playa.

"Gabriel dio lecciones de romanticismo preparando un rincón que adornó con velas y un camino creado por conchas de mar que conducía a una mesa donde protagonizaron la cena más especial de su historia de amor. Para conseguir la acogedora atmósfera con la que le pidió matrimonio a Irina, el actor adornó el árbol bajo el que, colocó la mesa, con luces blancas que combinaron con el letrero luminoso, al fondo, con la palabra Love", destacó la publicación respecto al gran momento en sus vidas.

Con la cabeza en alto ambos ignoraron las duras críticas que recibió la actriz rusa después de convertirse en la pareja del mexicano y ser señalada como la supuesta tercera en discordia entre Soto y la también actriz Geradine Bazán algo que los tórtolos han negado. "No solamente es una mujer hermosísima, bellísima, es una mujer que tiene coraje, agallas", resaltó Soto de su pareja. "Eso hace que también los problemas que a mí me toque enfrentar me apoye mucho en ella".

