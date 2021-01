Josh Duhamel sería el sustituto de Armie Hammer en 'Shotgun Wedding', la película con Jennifer Lopez

'Shotgun Wedding' ya tendría un sustituto para el papel que dejó Armie Hammer, señalado en los últimos días por presuntamente tener fantasías sexuales de violación y canibalismo y quien dejó el proyecto por la situación que está pasando.

Se trata de Josh Duhamel (Saga 'Transformers', 'Las Vegas'), quien sería el elegido para reemplazar a Hammer. De hecho, según un reporte de 'Deadline', el actor ya estaría en conversaciones con el director Jason Moore y Lionsgate para interpretar el personaje de Tom, el prometido de Darcy, encarnada por Jennifer Lopez.

La película cuenta la historia de Tom, quien se marcha junto a su prometida Darcy y sus respectivas familias al lugar en el que se celebrará su boda. La pareja no está en su mejor momento y, para añadir más problemas a la situación, todos los asistentes a la celebración se convertirán en los rehenes de un atraco.

El caso Hammer

El actor de 'Call Me By Your Name' se convirtió en tendencia en las redes sociales cuando el usuario 'House of Effie' compartió unas capturas de pantalla de supustas conversaciones entre Armie Hammer y una mujer, expresando fantasías sexuales de violación y comentarios sobre canibalismo.

Uno de los mensajes decía: "Oh, Dios mío. Eso me la ha puesto tan dura y es confuso por qué. Imaginarme sosteniendo tu corazón en mi mano y controlando cuándo late. Soy 100% caníbal. Quiero comerte. Joder, da miedo admitirlo. Nunca antes lo había admitido".

"No voy a responder a esas mentiras, pero a la luz de los violentos y falsos ataques online contra mí, no puedo, por mi conciencia, dejar ahora a mis hijos durante cuatro meses para rodar una película en la República Dominicana. Lionsgate me está apoyando en esto y les agradezco que lo hagan", explicó el actor al momento de dejar 'Shotgun Wedding'.

Recientemente, se conoció que Elizabeth Chambers, expareja de Armie, se siente "horrorizada y asqueada" por la conducta del actor y lo tildó de "monstruo".