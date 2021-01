'No pude entrar a ningún hospital porque no habían camas': Julián Gil reveló su experiencia al contagiarse de Covid-19

Julián Gil reveló que tras contagiarse de Covid-19 ha padecido síntomas fuertes, por lo que hace unos días decidió pedir una ambulancia para ser trasladado a un hospital. Sin embargo, el actor de 50 años de edad no pudo ingresar a ningún nosocomio debido a la saturación de personas infectadas que hay en México.

Por medio de un video publicado en sus redes sociales, Julián Gil afirmó que actualmente se encuentra en su quinto día y ya se siente un poco mejor pero enfatizó que no sabe cómo se contagió.

"La verdad es que me he cuidado muchísimo, he seguido todos los protocolos, todo durante casi un año que empezó todo esto de la pandemia, pero bueno me tocó el Covid, no sé cómo, cuándo, ni dónde me pasó, no sé. Justo llevaba 10 días sin trabajar en Televisa porque no me tocaba grabar, así que descartado completamente que fue en la producción del señor Juan Osorio, entonces no sé, la verdad es que no sé, pero bueno hoy es mi quinto día, hoy ya me siento bien, por eso decidí anunciarlo", mencionó.

Julián Gil tiene 49 años de edad / Instagram

"Me siento bien pero pasé mis primeros días muy mal, muy muy mal, mucho susto, mucha incertidumbre, yo de por sí padezco un poquito de los pulmones, entonces la verdad es que me vi muy mal, pero bueno ya estoy bien, sigo aislado en casa", comentó Julián Gil, quien durante los últimos años ha causado polémica debido al proceso legal por la custodia de su hijo Matías.

"Quiero agradecer mucho a la gente que han estado escribiéndome, la gente que sabe, mi familia que han estado al pendiente pero quiero agradecer en especial al señor Juan Osorio, pues a la empresa porque el día que me puse muy mal traté de ir al hospital aquí en México e inclusive tuve que pedir ambulancia, no pude entrar a ningún hospital en México porque había un problema de que no habían camas, tuve que regresar a mi casa", aseguró el actor.

¡Prueba el mejor sabor! Descubre la bebida ideal

Actualmente Julián Gil forma parte del elenco de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? del productor Juan Osorio, quien lo ha apoyado en estos momentos.

"Gracias a Dios me comuniqué con el señor Juan Osorio, que ya había pasado por lo mismo hace muy poco, por eso tengo que agradecerle y mencionarlo porque él me puso a su disposición a todo su equipo médico y estoy aquí aislado, hospitalizado en mi casa. Tengo la visita de los médicos aquí diariamente, así que Juan te lo tengo que agradecer públicamente, igual a Televisa Deportes, Univisón Deportes, TUDN que estaban también súper pendientes en todo mi proceso", indicó.

Hoy en día Julián Gil mantiene una relación con la conductora de deportes Valeria Marín y constanmente comparten fotos juntos.

El actor pidió a todas las personas que se sigan cuidando. "Todavía ando medio maluco, me voy a seguir cuidando, me queda todavía un buen tramo de lo que son los primeros 14 días de la pandemia y bueno, agradecerles a todos por el apoyo en serio cuídense", finalizó.

Julián Gil habló sobre su experiencia…

Reina Isabel, Emilio Estefan, ‘El Puma’ y más famosos que ya se vacunaron contra Covid-19 Personalidades se han mostrado a favor de la vacuna contra el SARS-CoV-2 al poner el ejemplo

También puedes ver: