'Wonka': Tom Holland es uno de los candidatos para interpretar la versión joven de Willy Wonka

Tom Holland es uno de los actores mejor valorados en la actualidad en Hollywood, no solo por interpretar a 'Spiderman' en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), sino por también ser multifacético a la hora de asumir un papel en el cine, como en su más reciente trabajo en 'Cherry'.

El actor es uno de los candidatos para encarnar a un joven Willy Wonka en la precuela 'Wonka', un proyecto que se desarrolla desde hace cinco años gracias a Warner Bros y que será dirigido por Paul King, director de 'Paddington' y 'Paddington 2', producida por David Heyman ('Animales Fantásticos y donde encontrarlos') y escrita por Simon Rich.

Tom Holland y su colega Timothée Chalamet ('Calle Me By Your Name') son las opciones del equipo de producción de 'Wonga' para el intérprete del personaje famoso creado por Roald Dahl. La información la ofreció el portal Collider, que agregó la fecha de estreno que manejan para la cinta, el 17 de marzo de 2023.

New 'Willy Wonka' movie lands release date. Major young stars eyed for role, including @TomHolland1996 and @RealChalamet. https://t.co/15GeRexoLx — Collider (@Collider) January 19, 2021

La trama de 'Wonka' se mantiene en secreto y solo se conoce que seguirá a un joven Willy Wonka, antes de crear su fábrica de chocolate. Años atrás, los candidatos para el papel eran Ryan Gosling, Donald Glover y Ezra Miller, sin embargo, esos nombres ya forman parte de la selección del estudio.

En los 70, Gene Wilder interpretó al confitero en 'Un mundo de fantasía', mientras que hace 16 años fue Johnny Depp quien le dio vida al personaje en 'Charlie y la fábrica de chocolate', dirigida por Tim Burton.

Tom Holland, posicionado para los Óscar

'Cherry' aún no se han estrenado, pero algunos críticos y personalidades de la industria cinematográfica ya pudieron verla y han asegurado que Tom Holland merece ganar el Óscar como Mejor Actor.

El largometraje estará disponible en Apple TV desde el 15 de marzo. Joe y Anthony Russo fueron los directores, con Holland como Nico Walker, un exmédico y soldado que tiene trastorno por estrés postraumático en su vuelta a la vida normal.

Lo que más impresionó del actor fue que perdió hasta un cuarto de su peso para darle vida al personaje, que en su intento por superar el pasado, se vuelve adicto a las drogas y comienza a robar bancos para poder comprar lo que consume.