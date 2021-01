Captan a Vicente Fernández tocando los senos a una joven fan

El cantante de música ranchera, Vicente Fernández, se encuentra en el ojo del huracán luego de ser captado tocando de forma indebida a una fan.

Elisa Beristain, quien dirige el programa Chisme No Like, compartió en su cuenta de Instagram un breve video en el que se le ve al Charro de Huentitán posar en una fotografía con tres seguidoras: una señora, una joven y una niña.

Sin embargo, en el material se ve el momento en que el cantante posa su mano en uno de los senos de la joven, a quien abrazaba con un brazo.

A pesar de que ella se mueve, Vicente Fernández reacomoda su mano en el pecho de la joven, quien sigue mirando ante la cámara para la foto.

"Lamentable Vicente Fernandez en plena acción tocando el seno de esta fan quién le pidió foto ¿Qué Opinamos? En #tiktok una joven sube este video donde se ve a @_vicentefdez tocándola. Las críticas no se han hecho esperar y dicen que este comportamiento no es aceptable. ¿Ustedes que piensan?", escribió Beristain en la publicación.

Las reacciones no se hicieron esperar, fans reprobaron la actitud del cantante y exigieron una disculpa por su comportamiento indebido, aunque hubo otros más que justificaron que la joven no reaccionó a aquello.

“Independiente de que a la chica le guste, eso no debe pasar”, “Qué asco, podría ser su nieta”, “Viejo sucio, es una falta de respeto”, “Ya mismo la demanda”, “Yo me volteaba y le desinflaba los cachetes a madr*zos”, “Tipo corriente”,Ese señor siempre a (sic) sido así. Es muy buen cantante pero nunca a (sic) respetado a las mujeres”, “Noooo. Yo lo admiraba pero ya NO. Perdió todo mi respeto” y “Se me cayó un ídolo”, son algunos mensajes que pueden leerse.

Hasta el momento, la familia Fernández no ha dado declaración al respecto.

