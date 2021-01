Mira cómo luce hoy 'Adriana', la hija de 'Vanessa' en “Sin senos sí hay paraíso”

Luego del rotundo éxito global cosechado con la historia de ‘Catalina Santana’, tuvieron que pasar siete años para que el escritor Gustavo Bolívar y Telemundo unieran sus fuerzas con el fin de traer a las pantallas Sin senos sí hay paraíso, una secuela con una nueva y elaboraba trama que, al igual que su antecesora, estremeció a las audiencias de varios países.

La superproducción de la cadena hispana, basada en una novela de Bolívar, conquistó al público como estaba previsto retomando el relato con la mayor parte de su elenco original pero esta vez centrada en ‘Catalina Marín’, el fruto del amor de ‘doña Hilda’ y ‘Albeiro’ y hermana menor de la supuestamente fallecida protagonista.

No obstante, esta jovencita no era la única que el público conocería. Al refrescado relato estrenado el 19 de julio del 2016 se sumaron nuevos personajes que se robaron el corazón de los espectadores, entre ellos, destacó ‘Adriana Salazar’, una de las mejores amigas de ‘Cata, la pequeña’.

Como recordaremos en este mundo de ficción, ‘Nana’ es la ejemplar, pura e inocente hija de ‘Vanessa’, una de las amigas de ‘Catalina, la grande’, que todavía ejerce la prostitución. El conocer el oficio de su madre la llena de una gran pena y aversión que poco a poco la lleva a desarrollar un odio a los hombres y una especial atracción por su mismo sexo, especialmente por ‘Valentina’, otra de sus amigas.

El entrañable papel, cuya muerte fue una de las más emotivas en todas las temporadas que tuvo esta saga, fue interpretado magistralmente por la actriz y presentadora colombiana Diana Isabel Acevedo, quien alcanzó una gran fama por su actuación en este proyecto y actualmente continúa abriéndose camino en el mundo del espectáculo. Mira cómo luce hoy y qué ha sido de su vida.

El cambio de ‘Nana’ de Sin senos sí hay paraíso

Tras su destacable interpretación en Sin senos sí hay paraíso hace casi un lustro, la modelo y actriz Diana Isabel Acevedo retomó sus estudios universitarios de Comunicación Social y Periodismo, que comenzó a la par de su formación como actriz luego de su bachillerato, para a posteriori dedicarse de lleno a su carrera en el medio artístico colombiano, contó en una plática a Mundo Hola.

Por esta razón, aunque gozaba de una popularidad inexpresable tras el término de su participación en la temporada de la serie protagonizada por Carolina Gaitán, los espectadores no la volvieron a ver en la pantalla sino hasta el año 2018 cuando retornó a su verdadera pasión, la actuación, encarnando a ‘Deris Díaz Bermúdez’ en la exitosa serie de televisión La mamá del 10.

Posterior a esto, la centrada estrella originaria de Cali participó en la serie colombiana Corazón violeta.

Y, después, estuvo alejada nuevamente de los foros de grabación hasta que finalmente hizo su regreso el año pasado en Operación Pacífico, una telenovela de Telemundo protagonizada por Majida Issa donde ella dio vida a ‘Crystal’.

Aunque esta triada de producciones han sido las únicas en las que ha actuado para la televisión luego de Sin senos sí hay paraíso, Diana cuenta con una corta pero notable trayectoria artística desde que debutó como intérprete en la narconovela Escobar, El patrón del mal

La suegra (2013), Mujeres al límite (2013), la exitosa serie de Netflix Narcos (2014), Bloque de búsqueda (2016) y Dulce amor (2016) son otras producciones en las que ha demostrado su gran talento actoral personificando papeles de todos los sabores y colores; sin embargo, no cabe duda de que su rol más recordado es todavía el de la tierna e inolvidable ‘Nana Salazar’, por el que obtuvo excelentes críticas y sigue siendo aludida por el público.

Sobre la triste muerte de su personaje en Sin senos sí hay paraíso, en una entrevista confesó cómo se sintió al respecto y por qué el libretista decidió matar al rol que se había ganado el cariño del público con su inocencia, fuerza y nobleza.

“Me dolió muchísimo pero afortunadamente hablé con Gustavo Bolívar y él me comentó que necesitaban hacer un impacto, un detonante en la novela que fuera fuerte y afectara a varios personajes. Ya habían matado a varios buenos pero eso no afectaba directamente a ‘Catalina’ y matar a los papás era demasiado drama y son protagonistas que vienen desde la primera temporada (…). Gustavo me dijo que tenía que hacerlo, era una forma de desarrollar la historia”, reveló.

Actualmente, Diana tiene 27 años y, a la par de sus proyectos como actriz, está concentrada en su incursión en los negocios con el lanzamiento el año pasado, junto a otras dos mujeres emprendedoras, de Cuatro Trébol, una tienda de productos naturales para el cuidado personal guiados por la ayurveda.

Por otro lado, aunque no es muy activa en sus redes sociales y tampoco ha tenido muchas apariciones en la vida pública, cuenta con casi 300 mil seguidores en Instagram a los que les de vez en cuando les comparte vistazos sobre todas sus facetas, sus distintas aficiones, como pintar, su amor por la naturaleza, sus viajes, reflexiones y también les presume en numerosas postales su belleza.

