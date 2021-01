Arath de la Torre se entera de muerte de su tía en pleno programa de Hoy

El conductor Arath de la Torre se enteró en plena transmisión del programa Hoy que sus tíos fallecieron tras contagiarse de Covid-19, y es que en el matutino informaron acerca de los decesos del fundador de Los Ángeles Negros, Mario Gutiérrez, y su esposa.

El presentador, quien se incorporó a la emisión de Televisa a inicios de este 2021, se encontraba con Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Paul Stanley y Shanik Berman, cuando comentaron las razones detrás de la muerte del músico chileno y su esposa, quien fue su tía.

Arath de la Torre se mostró consternado al contar algunas anécdotas familiares, por lo que recibió el apoyo del elenco del programa de revista.

“Yo me vengo enterando que falleció mi tía Catalina, estaba casada con Mario de Los Ángeles Negros. Mi tía es hermana de mi abuela, mi más sentido pésame a la familia Álvarez y a toda la familia de Mario, siempre fue una persona maravillosa. Me quedé en shock porque me vengo enterando”, resaltó al tomar la palabra esta mañana.

“Deja un legado muy grande en la cultura popular mexicana con Los Ángeles Negros. Siempre nos trató maravilloso, hacía unas parrilladas maravillosas, Mario, era de origen chileno. Y mi tía, caray”, añadió durante su breve intervención.

“Descanse en paz y a toda mi familia un abrazo grande por este medio”, concluyó mientras recibió el apapacho de sus compañeras en el programa.

“Recuerdo mucho a mi tía Catalina, mi tía Marisela y todos los que viven en Los Ángeles les mando un abrazo, mucha fuerza", finalizó el también actor.

Mario Andrés y Fabián Ismael Gutiérrez Herrera, hijos del músico, dieron un breve mensaje a través del Facebook para informar sobre la muerte del guitarrista de la agrupación chilena tras perder la batalla en contra del coronavirus.

“Queridos amigos, fans y seguidores de esta leyenda llamada Mario Hernán Gutiérrez Contreras fundador de Los Ángeles Negros. Guitarrista insigne de esta emblemática agrupación chilena, jamás reconocida en su magnitud en su tierra Chile. Agrupación fundada en San Carlos Marzo de 1968 ha elevado su vibración a lo más alto, al encuentro del Señor. Elevemos una sentida oración para que su transición sea ligera, y sea recibido con un coro de Ángeles Celestiales, para su eterno descanso”, comentaron en la publicación.

