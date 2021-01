Carmen Villalobos nació en Colombia y por supuesto tiene alma caribeña: en su tiempo libre, se la mantiene escuchando música, cantando y bailando, buscándole siempre el lado amable a la vida y a todo lo que le rodea. La actriz irradia energía y buena vibra.

Entre grabación y grabación de la nueva versión de la telenovela Café con aroma de mujer, se toma momentos de descanso bajo el sol con la actriz Mabel Moreno, una de sus compañeras de elenco, deslumbrando a sus fanáticos con su estilizada figura y su carisma en las improvisadas sesiones de fotos.

Carmen Villalobos enamora recién levantada en una pijama de seda roja sensual y elegante La actriz es elegante hasta a la hora de dormir

Carmen Villalobos muestra la forma más elegante de lucir un short de mezclilla en un look casual

"La vida son instantes, vívelos!!! Con mi bella Mabel Moreno recargándonos para empezar otra súper semana de trabajito", escribió la protagonista de Sin senos no hay paraíso al compartir la foto tomada por el también actor William Levy, protagonista de la telenovela.

Y así como los días de descanso los pasa cómoda en la piscina con sus mejores trajes de baño, a la hora de pasear por el Eje Cafetero de Colombia, lo hace de la manera más sencilla pero sin sacrificar la elegancia.

Carmen Villalobos presume sus mejores pasos de baile luciendo un elegante jumpsuit rojo estilo baggy Publicó el coqueto video en TikTok

En una de sus más recientes publicaciones en Instagram, Carmen Villalobos deslumbró al usar un short de mezclilla gris con una playera blanca y un maxi cárdigan de gasa floral, armando así un atuendo casual con prendas básicas que todas las chicas pueden tener en su armario.

Por supuesto, aprovechó este look colorido para grabar un divertido TikTok junto a Mabel, cautivando a todos sus seguidores con su simpatía, ritmo caribeño y buen humor en todo momento. Así que si quieres lograr un look casual con shorts de mezclilla, no dudes en revisar la galería de Carmen Villalobos en Instagram.

Te recomendamos en video