Domelipa aparece utilizando la ropa de Kimberly Loaiza y es la colaboración TikTok soñada

En medio de rumores sobre el final de su relación con Rod Contreras, Domelipa continúa dominando TikTok con sus ocurrentes videos.

La tiktoker, con más de 23 millones de seguidores, al parecer dio la primera pista del final de la relación cuando publicó un video comenzando el año en el que se escuchaba una canción con un mensaje algo provocativo.

La letra decía "Y ahora ando sola, pero siento que así estoy mejor. Encerré todos mis sentimientos dentro de un cajón. No llames, no me insistas, no quiero estar contigo, entiende que si te lastima no se llama amor".