La reina Letizia deslumbra en un look 'total black' de vestido midi con cinturón de cuero y maxi botas de gamuza

La reina Letizia de España poco a poco ha retomado su agenda de trabajo, luego de la intensa nevada que se registró durante las primeras semanas de enero en varias localidades de ese país, que causaron caos vehicular y convirtieron las calles de Madrid, prácticamente, en centros de esquí.

Recientemente se reunió con representantes de la Fundación Telefónica, para reforzar los proyectos tecnológicos en función de potenciar las comunicaciones, la tecnología y la educación de las comunidades de ese país.

Por supuesto, la monarca y esposa del rey Felipe, no decepcionó con el look escogido para esta mesa de trabajo, ya que se presentó tan elegante y sobria como siempre en un look total black que puede funcionar tanto para encuentros casuales o formales.

Fue así como la antigua periodista de 48 años lució un magnífico vestido tipo jumper de la marca COS, de cuello ligeramente asimétrico, junto con un cinturón de cuero Burberry y unas maxi botas de gamuza marca Steve Madden, un look clásico que puede usar en invierno.

Este fue el atuendo que usó la reina Letizia para lucir en el interior de la sede de la Fundación Telefónica en Madrid, pero al salir a la calle, agregó un poncho negro a su look, también en tono negro, con el que se protegía de las bajas temperaturas sin perder el estilo ni la elegancia.

Entonces, los tonos oscuros han sido los protagonistas de los looks de la monarca española en los últimos meses. En uno de sus últimos eventos oficiales en diciembre de 2020, cautivó con un pantalón gris oscuro de finas rayas blancas, junto con unos zapatos de charol y un maxi abrigo con cuello de piel.

