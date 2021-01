¿Romance con Álex Fernández? Sofía Telch aclara si Ninel Conde y 'El Potrillo' fueron consuegros

¿En algún momento, fueron Ninel Conde y Alejandro Fernández familia? ¿Sofía Telch y el hijo de 'El Potrillo', Álex, tuvieron un romance? La hija de la cantante y actriz mexicana aclaró los rumores que la relacionaban con una supuesta relación con el intérprete de 'Pídeme'.

La hija de Ninel y Ari Telch, quien con 23 años ha hecho público su perfil de Instagram y ha compartido más detalles sobre su vida privada. El pasado martes 19 de enero, Sofía hizo un live en la red social en el que interactuó con sus más de 60 mil seguidores, respondiendo varias preguntas de sus fans.

En el en vivo, Sofía Telch aclaró si tuvo un noviazgo con el cantante Álex Fernández, lo que hubiese convertido a Ninel Conde y a 'El Potrillo' en consuegros. La joven explicó de forma contundente: "No, no anduve con el hijo de Alejandro Fernández, ni siquiera lo conozco, nunca lo he visto en mi vida".

Hace unas semanas, Álex Fernández cumplió 10 años de relación con su prometida Alexia Hernández, con quien se comprometió en el pasado septiembre.

La razón por la que Sofía hizo público su perfil

La hija de Ninel Conde también se tomó su tiempo para explicar por qué hizo público su perfil en Instagram y de otras redes sociales, tras mantener sus fotos y videos de forma privada.

Sofía Telch dijo que lo hizo para que otros no se lucraran con sus imágenes: "Siempre hay una dinámica de que a veces sacaban fotos mías y ponían cualquier historia, y dije ya, mejor yo pongo las fotos… porque sí sientes feo que tus fotos las agarren otras personas y hagan dinero con ellas".

A diferencia de sus famosos padres, Sofía decidió alejarse de los reflectores y emprender su camino como profesional en la industria de la producción publicitaria.